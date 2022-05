Sexta-feira 13: Homem surta com esposa após mulher não o acordar para sua caminhada às 5h da manhã

Nesta sexta-feira (13), o episódio “paranormal” na vida de uma mulher, 36, aconteceu não por ela ter passado por debaixo da escada, quebrar um espelho ou qualquer outra ação de má sorte supersticiosa já conhecida. Bastou não despertar seu marido, 39, para sua caminhada às 5h da manhã que as coisas ficaram de cabeça para baixo.

“No mês passado, meu marido passou a acordar às 5h da manhã para fazer caminhada. Essas caminhadas têm levado cerca de 2 horas. Ele não está tentando perder peso (pois é bem magro), não é atlético por natureza e nem tem interesses esportivos ou hobbies. Na verdade, ele odiava fazer qualquer tipo de esporte”, escreveu a mulher no Reddit.

De acordo com o relato, a moça estava feliz por seu marido realizar a atividade. Contudo, as coisas mudaram após o homem perder um desses dias de caminhada. Após chegar tarde do trabalho em casa, o marido ficou algumas horas no celular antes de dormir.

O surto do marido

A mulher conta que foi para cama às 10h da noite após organizar sua casa. No dia seguinte, acordou com os gritos de seu marido às 7h da manhã perguntando a ela o motivo de não o ter acordado para sua caminhada das 5h.

“Ele disse que eu sou responsável por fazer ele perder o horário. Eu estava tão confusa. Falei que sempre acorda com o alarme, por que eu deveria acordá-lo desta vez? Ele gritou que se esqueceu de ajustar o alarme. Eu disse: ‘E daí? não é grande coisa’”, escreveu ela.

Segundo a mulher, ela mencionou que perder um dia de caminhada não doeria em nada, contudo seu marido continuou a gritar com por “estar impedindo” ele de fazer seu hobby por algum motivo. Logo após, o homem saiu para tomar banho.

“Quando ele saiu [do banho], começou a me evitar e me ignorar. Mesmo quando eu falo com ele diretamente. ele foi trabalhar e se recusou a responder às minhas ligações”, finalizou a mulher.

Desconfianças

No Reddit, diversos usuários tentaram abrir os olhos da mulher para a atitude suspeita de seu marido. Um comentário, que ganhou quase 50 mil votações dentro de 12 horas de postagem, disse o seguinte:

“Talvez eu esteja louco, mas amanhã eu também acordaria às 5h, só para ver aonde exatamente ele vai naquelas caminhadas matinais. Mas, novamente, talvez eu esteja louco”, registrou um usuário do Reddit.

“Pessoalmente, não acho que seja traição, pois não explica o desespero e a raiva. As apostas parecem ser maiores, onde perder sua ‘caminhada’ tem consequências desagradáveis. Claro que é possível que ele esteja muito neurótico com sua nova rotina e você o pegou em um momento ruim, mas sua resposta é suspeita o suficiente para cavar um pouco mais fundo”, finalizou.