OMG! Cliente afirma ter encontrado sapo em sanduíche de famosa rede de fast-food

Willem Bezuidenhout, um cliente da rede de fast-food McDonald’s, fez no último dia 6 deste mês, uma publicação no Facebook na qual afirma ter encontrado um sapo em um sanduíche que seria consumido por sua filha. O caso ocorreu na cidade de Secunda, na África do Sul.

Em sua publicação, ele escreveu revoltado e de maneira irônica: “Obrigado McDonald’s de Secunda pela surpresa não tão maravilhosa na refeição da minha filha nesta noite, 6 de maio de 2022″. Eu sempre pensei que coisas assim só aconteciam nos filmes, mas agora aconteceu com a gente hoje. Sim, você está vendo direito, é um McFroggie”, relatou. [Continua depois do destaque e foto].

Cliente afirma ter encontrado sapo em sanduíche de famosa rede de fast-food Reprodução

Após a repercussão negativa do caso nas redes sociais, Daniel Padiachy, que é chefe de marketing e de outros setores da rede de fast-food no país, disse que o McDonald’s encara o tema com total seriedade e que está trabalhando para que seja solucionado.

