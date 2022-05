Influenciadora mostra o truque para esconder o “pneuzinho”

As redes sociais são um mundo cheio de rostos bonitos e corpos perfeitos, mas alguns influenciadores têm buscado quebrar essa tendência e focaram em mensagens positivas sobre o corpo e mostrando que esses “corpos perfeitos” muitas vezes não são o que parecem.

É o caso de Natasha Sandru, que compartilhou com seus mais de meio milhão de seguidores no Instagram imagens naturais dela, mostrando o que muitos podem considerar “defeitos”, e dicas para esconder esses detalhes na hora de tirar uma foto.

Em um de seus últimos posts, a influenciadora postou fotos de si mesma em maiô, explicando quantas modelos escondem aqueles “pneuzinhos” que às vezes aparecem em suas barrigas.

“Com pose e sem pose. Hoje, eu estava com minha barriga inchada. Mas, você pode facilmente escondê-los com essa pose”, escreveu Natasha na postagem.

Nas imagens, ela é vista usando um biquíni vermelho. Na primeira, a influenciadora fica bem reta e coloca as mãos nos quadris, puxando levemente a parte de baixo do biquíni. Na segunda, ela aparece com uma pose mais natural.

Seus fãs enlouqueceram com a publicação e a parabenizaram por sua honestidade, segundo o The Daily Star. “Siiim, adoro ver essas postagens no meu feed”, escreveu um de seus seguidores, enquanto outro digitou que “é por isso que te sigo”. “Isso mostra que as fotos podem enganar a todos nós!”, disse um terceiro.

Esta não é a primeira vez que Natasha faz algo assim. A modelo já carregou, em ocasiões anteriores, várias fotos mostrando essas técnicas, com diferentes tipos de roupas.

A influenciadora também não é a única que tentou passar uma mensagem positiva em relação ao corpo nas redes sociais. Aqui no Metro World News já te contamos a história de Olivia Kirkby, que zombou de seus haters que a chamavam de “doente” por deixar o namorado tocar sua barriga.