Homem tem o carro rebocado depois de bloquear a garagem dos vizinhos

Um homem decidiu tomar medidas extremas depois que seus vizinhos passaram a estacionar o carro na entrada de sua garagem.

Conforme a publicação realizada pelo The Mirror, o homem compartilhou sua história no Reddit, de forma anônima.

Em seu relato, ele conta que decidiu se vingar depois de reparar que os vizinhos decidiram estacionar, de forma proposital, na frente de sua garagem.

Segundo ele, a ação dos vizinhos era uma tentativa de inibir o uso da garagem por parte dele. No relato o homem explica que recentemente seus vizinhos tiveram um bebê cujo quarto fica próximo da sua garagem.

Entendendo a situação, ele se dispôs a fazer uma série de mudanças em sua rotina como parar de tocar bateria após às 18 horas, colocar um isolamento acústico em sua casa e, por fim, não receber convidados no jardim depois das 18 horas.

No entanto, os barulhos da porta de sua garagem foram suficientes para incomodar os vizinhos. “Tenho uma porta de enrolar que emite um bipe baixo por quatro vezes depois de eu chegar em casa. É extremamente silencioso, tanto que por vezes eu nem escuto”.

Os vizinhos se incomodaram com o barulho

Segundo ele, o fato de estacionar o carro na garagem foi o suficiente para causar um pequeno estresse com os vizinhos.

“Algumas semanas atrás meu vizinho me abordou e pediu para eu esperar amanhecer para colocar o carro na garagem, mas eu me recusei porque ocorreram alguns roubos de carro na nossa rua e meu carro costuma ser um alvo fácil para ladrões. Eu pedi desculpas e disse que não deixarei meu carro na rua de forma alguma durante a noite”.

Recentemente, ao chegar em casa, ele passou a se deparar com o carro dos vizinhos bloqueando sua entrada. Diante disso, ele decidiu rebocar o carro, o que gerou ainda mais atrito.

“No sábado eu decidi tocar minha bateria, na sala com isolamento acústico, durante a hora do almoço. A esposa do meu vizinho veio até aqui para me dizer que seu filho nunca consegue dormir por causa do nosso barulho. Eu, ainda irritado com o caso do bloqueio, disse que já tinha sido atencioso demais com eles e que estava no meu direito”.

No entanto, apesar de acreditar estar certo na situação, ele segue pensando se tomou a decisão correta. Para os usuários do Reddit, ele está agindo da melhor forma possível.

“Eles precisam se acostumar a ter um nível normal de ruídos ao dormir. Obviamente a porta da garagem do vizinho não é suficiente para acordar alguém”, comentou uma pessoa.

“Ela provavelmente procurou o alvo mais fácil para descontar suas frustrações”, afirmou outro comentarista.