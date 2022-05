Eles se surpreenderam ao descobrir que os sogros vão acompanhá-los na lua de mel

Um casal se surpreendeu após ganhar uma viagem de lua de mel de presente dos pais do noivo. No entanto, eles não contavam que os sogros fossem acompanhá-los durante a viagem.

Conforme a publicação realizada pelo The Mirror, uma noiva foi até o Reddit para pedir a opinião dos demais usuários da plataforma sobre como lidar com uma situação incômoda.

Em seu relato, a mulher conta que ela e seu marido receberam um presente generoso de seus sogros, uma semana de hospedagem em um hotel com tudo incluso.

No entanto, eles se surpreenderam ao descobrir que os sogros reservaram um quarto no mesmo hotel para o mesmo período e agora insistiam para que o casal realizasse “atividades em grupo” junto com eles.

“Nós nos vemos umas duas ou três vezes por ano pois meus sogros são bem arrogantes e não gostam de mim. Eles batem no nosso quarto às 6 da manhã e exigem nossa companhia nas três refeições diárias”, conta.

Eles pensaram em fugir

Segundo relato da mulher, eles tentaram explicar aos pais de seu marido que estavam buscando por um “tempo a sós” durante a lua de mel, mas eles não foram receptivos. “Disseram que é para isso que temos o nosso quarto”.

Após tentarem fingir que estavam doentes e não conseguirem ter sucesso na tentativa de algum tempo a sós, a noiva relata que seu marido chegou a brigar com os pais e que eles revidaram dizendo que pagaram por toda a viagem

Com isso, eles decidiram tomar medidas extremas e pegaram um trem para outra cidade próxima do hotel em que estão hospedados.

Diante da revelação, os usuários do Reddit ficaram divididos sobre a atitude, mas em grande parte concordaram que a lua de mel é um momento para o casal.

“No futuro pensem duas vezes antes de aceitar presentes ‘generosos’ dos pais de seu marido”, comentou uma pessoa.

Para outra, a atitude dos sogros da mulher é preocupante “Isso é ridículo e até assustador”.