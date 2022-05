Aranha ganha placa de ‘Funcionário do Mês’ após prestar ‘serviços’ a casal dentro de seu lar (BRIAN MARKHAM/Reprodução/Extraído do The Dodo)

No ano passado, uma aranha “fez as malas” e se hospedou na casa onde moram Brian Markham e sua esposa. O “quarto de hóspede” destinado ao animal se localizava perto de uma planta, no parapeito da janela do banheiro do casal. O relato foi extraído do portal The Dodo.

Quando Markham viu o pequeno aracnídeo em sua nova instalação, o homem apreciou sua estadia. A presença da aranha na casa significava menos insetos para ele. Contudo, a esposa de Brian não enxergava as coisas da mesma forma.

“[Minha esposa] tem uma forte antipatia por aranhas e estava insistindo para que eu me livrasse delas. Eu insisti que ele era um cara pequenino que não representava nenhuma ameaça”, disse Markham.

Após perceber que sua defensiva em relação à estadia da aranha não estava adiantando, Markham procurou outros meios de lutar pela estadia do pequeno aracnídeo.

“Decidi torná-lo ‘Funcionário do Mês’ em vez de matá-lo, pensando que o status cobiçado o protegeria da ira da senhora”, contou Markham.

O reconhecimento à aranha

Brian imprimiu um pequeno certificado de ‘Funcionário do Mês’ para seu mais novo colega de hospedagem e o apelidou de “Manspider” – trocadilho com Spiderman (Homem-Aranha). Desta vez, o animalzinho se tornou o herói de oito patas.

O certificado de Manspider foi pendurado perto de seu alojamento para que todos pudessem ver. A atitude de Brian fez com que sua esposa mudasse totalmente de ideia em relação à expulsão do aracnídeo de seu “quarto”, pois desistiu de pedir a seu marido para removê-lo de lá.

Após meses servindo à residência de Markham, a aranha trabalhadora deixou seu alojamento e foi embora. “Um dia ele não estava mais lá”, disse Brian.

Provavelmente Manspider decidiu tirar umas férias depois de tantos meses de trabalho duro. Aliás, as férias são bem merecidas já que o aracnídeo fez jus ao seu trabalho e até ganhou a plaquinha de ‘Funcionário do Mês’.