A história por trás do vídeo que mostra outra cobra píton resgatada no Brasil

Mais uma cobra píton, espécie nativa da África e na Ásia, foi resgatada no Brasil. A cobra era criada por donos que pensavam que ela era uma jiboia, espécie que pertence a lista das maiores cobras brasileiras.

De acordo com A Gazeta, o momento do resgate acontece na última quarta-feira (11), em uma casa em São Mateus, no Norte do Espírito Santo. A cobra era chamada de “Margarida” e estava saudável.

Segundo a Polícia Militar Ambiental, o animal estava em um viveiro e a polícia, foi acionada para fazer o resgate pelos próprios moradores da casa. Devido a entrega voluntária, os responsáveis não foram autuados criminalmente.

No meio ambiente brasileiro, esta espécie não tem predadores naturais e pode fazer um grande estrago, pois se alimenta das mais diversas espécies de animais. Outro agravante é que as pítons fêmeas podem se reproduzir sozinhas por partenogênese - sem a necessidade de acasalar com um machio - e gerar grandes populações.

Sendo assim, o Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama) será o responsável por providenciar a transferência da cobra para uma criadouro registrado.

Em abril de 2022, outra píton com mais de 2 metros de comprimento e foi identificada erroneamente como uma jiboia e solta na natureza. Felizmente, ela foi recapturada.

Mais uma vez os órgãos "competentes" se mostrando completamente irresponsáveis ao realizar manejo e soltura de animais.

A píton é uma das cinco maiores cobras do mundo e podem atingir até 8 metros de comprimento, o que as leva a ser um grande predador para outras espécies.

No sul da Flórida, nos Estados Unidos, estes animais se tornaram uma espécie invasora que prejudicou o ecossistema e dizimou espécies locais. Elas acabaram na natureza após a destruição do furacão Andrew, que as liberou dos cativeiros de criadores.

Hoje, caçadores de pítons são comuns e autorizados a matar estas cobras, recebendo também uma contribuição financeira.

