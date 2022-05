Professor obriga aluno autista de 6 anos a limpar banheiro de escola como castigo

Catalina Mardones, mãe de uma criança de 6 anos com Transtorno do Espectro Autista (TEA), cuja identidade foi preservada, denunciou um professor e uma instituição de ensino da região do Maule, no Chile, afirmando que o filho foi obrigado por um dos educadores a limpar os banheiros da escola Cerrillo Bascuñán [nome em espanhol] como forma de castigo.

Em entrevista a um jornal local, Mardones disse que o professor “o mandou limpar os banheiros, varrer e esfregar”, reforçando que através desta ação “estava ajudando meus colegas a não serem contaminados pelo coronavírus”, afirmou.

Durante sua conversa, a mãe acrescentou que esta era uma forma de “punição” pela criança não olhar diretamente o docente. “Isso dói. É como um golpe. Sua alma dói”, reforçou Catalina.

O que acontecerá agora com o professor?

Segundo informações, o docente foi denunciado à direção do colégio e também às autoridades locais. Além disso, ele foi afastado de suas funções enquanto o caso é investigado.

Como também é funcionário da Secretaria de Educação de Molina, ele está sob investigação em tal entidade.

Por fim, a mãe da criança relatou que entrou com uma ação contra o professor no Ministério Público e agora faz apelo para legislarem uma Lei do Autismo para que educadores recebam a qualificação necessária para lidar e entender as necessidades de cada aluno em específico.

Deixamos abaixo o vídeo que mostra o relato da mãe da criança. (Caso não consiga visualizá-lo, basta que acesse o link).

