Pais entram com processo milionário contra filho que ainda não lhes deu um neto

A história de um casal indiano repercutiu internacionalmente depois que eles entraram com uma ação judicial contra o filho por um motivo inusitado: ele ainda não lhes deu um neto.

De acordo com detalhes do portal Publimetro, o homem, identificado como Shrey Sagar, está casado há seis anos, e até o momento não teve nenhum filho.

Em sua declaração, Sanjeev e Sadhana Prasad reforçaram que, em 2006, mandaram Sagar para os Estados Unidos para se formar como piloto e acrescentaram que para isso precisaram desembolsar a quantia de cerca de U$ 65 mil dólares.

Um ano depois, Shrey voltou para a Índia, porém estava sem emprego e por isso precisou da ajuda dos pais durante este período.

Casamento ‘caríssimo’

Em 2016, ou seja, 10 anos depois, os pais de Sagar gastaram uma alta quantia em dinheiro para poder ajudá-lo com seu casamento. Nesta ocasião, eles pagaram uma festa em um hotel 5 estrelas, além de uma viagem para fora do país e deram de presente um carro de luxo.

Sobre o processo movido pelos pais

Em sua ação, eles afirmam que gastaram uma alta soma de dinheiro no casamento do filho para no futuro “ter um neto com quem brincar” quando se aposentarem.

“Meu filho está casado há seis anos, mas eles ainda não planejam ter um bebê. Pelo menos, se tivéssemos um neto com quem passar o tempo, nossa dor seria suportável”, disse o pai.

Na ação judicial, o advogado que representa os pais afirma que o filho causou um “sofrimento mental” e disse ainda que “é o sonho de todo pai se tornar avô. Eles estão esperando há anos para serem avós”.

Por fim, Sanjeev e Sadhana Prasad exigem 650 mil dólares, mais de R$ 1 milhão (no câmbio), como indenização se Sagar não tiver um filho nascido até o próximo ano.