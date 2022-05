Mulher é ameaçada após proibir a entrada dos filhos da vizinha em seu jardim

Uma mulher revelou na internet que foi ameaçada pela vizinha após proibir os filhos da mulher de usarem seu quintal para brincadeiras. Segundo seu relato, a mãe das crianças ameaçou chamar a polícia caso ela não permita a entrada dos filhos no local.

Conforme a publicação realizada pelo The Mirror, a mulher foi até o Reddit para pedir conselhos aos outros usuários da plataforma sobre como lidar com a situação.

De forma anônima ela revela que vem tendo problemas com relação as delimitações de seu quintal. Ela e seu companheiro não tem filhos, mas tem um trampolim no quintal que pertencia a sua irmã mais nova.

Por outro lado, seus vizinhos tem quatro crianças que, em determinado momento, pediram a ela para utilizar o trampolim durante uma tarde.

“Meus vizinhos pediram para deixar as crianças brincarem no trampolim por um dia. Eu disse a eles que podiam usar, mas só até que meus amigos chegassem pois consumiríamos bebidas alcoólicas e eu não queria crianças por perto. Quando eles chegaram eu pedi para as crianças saírem e elas saíram chorando. A mãe nos pediu por mais tempo, mas eu disse que não”, conta.

Ela precisou trancar o jardim

Segundo relato, a mãe das crianças ficou irritada durante a negativa, mas ainda assim não colocou limites para os filhos. “Quando cheguei em casa, na última semana, encontrei as quatro crianças e o primo mais novo brincando no meu jardim. Pedi a eles para saírem e gritei para a mãe deles após eles se recusarem. Ela exigiu que eu deveria deixá-los brincar no local por ‘não utilizar’ o trampolim”.

Elas então iniciaram uma discussão que terminou com a mulher colocando um cadeado em seu jardim e no trampolim. No entanto, a solução foi somente temporária.

“Em um sábado fui acordada cedo pela manhã com o barulho das crianças gritando e entrando no meu jardim com lanches e garrafas de água. Da janela eu gritei para eles irem embora e quando desci encontrei a mãe deles tentando pular a cerca e gritando que vai chamar a polícia e me acusar de bater em seus filhos!”, conta a mulher.

“Eu disse que tudo bem, pois iria mostrar a filmagem do que realmente aconteceu e também as imagens do marido dela arrombando a fechadura do jardim e do trampolim para as crianças brincarem no local. Apesar disso ela continuou mandando as crianças para o meu jardim, chamou a polícia e viu o próprio marido ser detido por arrombar o meu quintal”.

Em uma atualização, ela ainda informou que não conseguiria vender ou doar o trampolim para os vizinhos uma vez que o brinquedo não caberia no quintal deles. Por este motivo, ela optou por desmontar e levar o trampolim para um centro de reciclagem.

Chocados com o comportamento dos vizinhos, os usuários do Reddit rapidamente defenderam a postura da mulher. " Meus pais fizeram a mesma coisa assim que paramos de usar o nosso trampolim. Você definitivamente agiu certo, ser as crianças se machucassem a culpa poderia cair em você”.