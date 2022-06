Uma mãe foi repreendida depois de deixar seu filho brincar no jardim logo pela manhã - sendo criticada por ser ‘muito cedo’ e um horário ‘inaceitável’.

A história foi compartilhada recentemente no fórum de pais Mumsnet, como detalhado pelo site The Mirror.

Na plataforma, ela pediu conselhos a outros pais e logo foi criticada, pois todos diziam que tinham uma regra de não deixar os filhos sairem antes de um certo tempo.

Explicando no fórum, a mulher disse que falou com o companheiro no dia que só deixaria o pequeno sair por cerca de 20 minutos.

Com isso, ele teria respondido que qualquer coisa antes das 10 ou 10h30 em um fim de semana era inaceitável e que poderia gerar um embate.

“Para o contexto, temos dois vizinhos próximos, ambos com bebês ou crianças pequenas, e o nosso é apenas uma criança”, contou.

Mãe é criticada por deixar filho brincar no jardim em horário ‘inaceitável’

Ainda de acordo com as informações, com isso, outros pais apontaram que o parceiro da mulher tinha um ponto válido

Um usuário disse que era “inaceitável”, e outro respondeu: “Eu deixaria 9h30. Qualquer coisa antes das 9h é definitivamente muito cedo.”

“9:30 é melhor, 10:00 é muito bom. Depende também do que está acontecendo. Se alguém está cortando sua grama ou tem obras barulhentas cedo, então uma criança barulhenta não vai fazer nenhuma diferença”.

Texto com informações do site The Mirror