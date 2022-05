Ela foi chamada de ‘irracional’ por querer criar a filha como vegetariana

Uma mãe foi duramente criticada por querer criar sua filha como vegetariana. Entre os críticos, seu próprio marido a chamou de “irracional” e afirmou que eles deverão esperar a criança crescer para que ela decida por si mesma.

Conforme a publicação feita pelo The Mirror, a mulher decidiu compartilhar sua situação por meio de uma postagem no fórum online Mumsnet.

Ela conta que é vegetariana e, por tal motivo, quer criar a filha da mesma forma quando ela for desmamada. No entanto seu marido a está acusando de ser irracional ao tomar essa decisão.

Apesar concordar que a criança poderá fazer suas próprias escolhas, o pai da menina afirma que uma “criança foi feita para comer carne” em seus primeiros anos de vida.

“Estou grávida e sou vegetariana. Minha filha deve nascer em julho e pensando em seu futuro, gostaria de criá-la como vegetariana. Não acho justo ela ter que comer animais até que possa decidir se quer ou não isso”, afirma a mãe.

O pai da criança discorda

Por outro lado, o pai da criança acredita que uma alimentação baseada em carnes é importante para os primeiros anos de vida da filha.

“Ele acha que ela deveria comer carne até ter idade suficiente para decidir”, afirma a mulher que questionou os demais usuários do fórum sobre sua atitude.

Para os demais pais do Mumsnet, a situação é realmente complicada e dividiu as opiniões. “Sou vegetariana e criei meus filhos comendo carne até eles terem idade para escolher por si mesmos. Um deles escolheu se tornar vegetariano e o outro segue comendo carne”, conta outra mãe.

“Particularmente, achei mais fácil criar meus filhos comendo carne ao invés de me preocupar com sua dieta e surtar todas as vezes que eles fossem em algum lugar sem alimentação vegetariana”, afirmou.

Outros tentaram chegar a um meio termo: “Diria que o mais justo seria você preparar refeições vegetarianas para ela e seu marido preparar refeições a base de carne”.