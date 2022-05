Os cientistas temem que uma doença ‘zumbi’ possa se espalhar para os humanos, já que alguns cervos estão morrendo após serem infectados por uma doença na mesma família da vaca louca.

Esta doença estranha e altamente contagiosa está se espalhando entre a população da espécie no oeste do Canadá, como detalhado pelo site The Mirror.

O país nomeou a doença debilitante crônica (CWD) uma ‘doença zumbi’.

Os animais infectados ficam magros e fracos. Eles perdem o medo de humanos e outros predadores, babam, tropeçam, têm má coordenação, depressão, mudanças de comportamento e paralisia.

Esses sintomas levaram algumas pessoas a chamar a infecção de “doença zumbi”. Conectar a infecção a zumbis é ainda mais apropriado, pois os cervos podem transmitir a doença através do contato animal-animal, especialmente na urina e na saliva.

‘Cervo zumbi’ é abatido por uma terrível doença que atinge animais selvagens

Segundo o site, a infecção por CWD ou ‘doença de zumbi’ ainda não foi detectada em humanos. No entanto, o Centro de Controle e Prevenção de Doenças dos Estados Unidos “recomenda” é necessário muito cuidado ao consumir carne do animal.

Foi originalmente detectado em animais em cativeiro em um centro de pesquisa no final dos anos sessenta. Mais tarde, a mesma doença foi detectada em populações selvagens em 1981.

Ainda de acordo com as informações, a CWD pertence a uma classe peculiar de patógenos chamados príons, que também é a mesma classe de doenças à qual pertence a encefalopatia espongiforme bovina (BSE).

Com informações do site The Mirror