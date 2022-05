Sem saber, comerciante vende cofre velho e sem combinação com tesouro escondido

Vender pela Internet um velho cofre trancado, sem combinação para abrir e aparentemente sem nada dentro por cerca de R$ 500 parecia ser um grande negócio para um comerciante do estado norte-americano do Tennessee.

Em seu negócio, James Labrecque tem um lema estampado na primeira página de venda do produto: “O que você vê é o que você recebe, sem devoluções e sem dinheiro de volta”. Nesse caso, não seria diferente, ele não estaria disposto a negociar nenhum abatimento ou devolução de mercadoria.

James resolveu colocar o velho cofre no eBay para venda e um curioso resolveu comprar o cofre e, com a ajuda de um soldador, também conseguiu abri-lo. E para sua surpresa, e de todos que acompanharam o caso, havia nada menos do que o equivalente a R$ 125 mil em notas de dólar.

A notícia correu toda a cidade e o vendedor, se sentindo lesado, mandou um e-mail pedindo que ele devolvesse parte do dinheiro. Recebeu, entretanto, apenas um e-mal de volta com a mesma frase estampada na porta de sua loja: “O que você vê é o que você recebe, sem devoluções e sem dinheiro de volta.”

LEIA TAMBÉM: Adolescente é ‘aplaudida’ por não levar irmã deficiente para uma festa

“Eu cometi um erro, e isso me custou caro”, disse James. Ele contou que balançou o cofre para verificar se havia algo no interior, mas não notou nenhum barulho, por isso pensou que realmente era apenas um cofre velho, trancado, sem valor de mercado.

“Eu disse a meu amigo que ganhei o prêmio de idiota mais estúpido do mundo”, disse James. “Eu garanti uma poupança de R$ 125 mil para ele”.

Pode interessar também:

A maior cobra da Grã-Bretanha é encontrada novamente após 10 mil anos

Adolescente é ‘aplaudida’ por não levar irmã deficiente para uma festa