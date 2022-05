Pedido de casamento durante funeral choca a internet

Um homem foi duramente criticado por sua postura ao pedir a namorada em casamento durante o velório do pai dela. Após um dos presentes registrar e compartilhar o momento na internet, o vídeo viralizou rapidamente.

Conforme a publicação realizada pelo The Mirror, diversas pessoas já assistiram ao vídeo do momento em que o homem toma a decisão inesperada. Para muitas, a atitude demonstrou um “completo desrespeito”.

Um convidado do funeral foi o responsável por registrar o momento inesperado e compartilhar o registro em um perfil do TikTok. Segundo informações, além de companheiro da filha do falecido, o homem também era o pastor do culto frequentado pela família na África do Sul.

Com o microfone na mão e uma expressão de serenidade, ele se ajoelhou a frente da mulher e fez a proposta lhe oferecendo um anel.

A proposta foi interrompida algumas vezes por conta do retorno do áudio do microfone, mas é possível notar a exclamação e a reação de surpresa de algumas pessoas presentes no local.

Ele pediu a namorada em casamento durante um funeral

Na legenda do vídeo é possível ler a seguinte frase: “Ele pediu a filha do falecido em casamento durante o funeral”. Rapidamente o registro conquistou mais de 200 mil visualizações e recebeu diversos comentários que, em sua maioria, criticaram de forma dura a atitude do homem.

“É um desrespeito total em todos os níveis”, comentou uma pessoa ao que outra respondeu: “Isso é errado de todas as formas possíveis, não importa qual seja a sua justificativa para isso”.

No entanto, nem todos compartilharam da mesma opinião, com alguns apoiando a atitude do homem. “Ele está ali dizendo que apesar de ela ter perdido seu pai ele estará ali para ela. Isso é amor”, comentou uma pessoa.

“Não sei o que pensar sobre isso, mas aprendi a não julgar os outros. Ele teve seus motivos para fazer isso e talvez não caiba a nós entender”, afirmou outro.