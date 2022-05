Jovem pensou que estava com prisão de ventre, mas teve uma ‘surpresa’ em seu quarto

O caso da jovem Niomi Thomas, de 18 anos, repercutiu internacionalmente depois que ela teve uma grande surpresa em sua casa, após pensar que tinha prisão de ventre. Curioso para saber o que aconteceu?

Segundo detalhes do portal Publimetro, Niomi começou a sentir dores nas costas e no estômago, o que associou a um possível quadro de prisão de ventre ou até mesmo dores menstruais.

No entanto, após alguns dias sentindo as dores e sem ter resultado efetivo com analgésicos, de repente, quando estava deitada em sua cama, sentiu uma forte necessidade de empurrar algo para fora de seu corpo e por surpresa, era um bebê, sua filha que recebeu o nome de Talia Thomas.

Não deixe de ler esta notícia: Rotina matinal dos vizinhos deixa mulher à beira de um ataque de nervos

Jovem não sabia que estava grávida

Teen who thought she was constipated gave birth to surprise baby alone at homehttps://t.co/xs46ffSL5h pic.twitter.com/RWB9BFQ813 — Mirror Weird News (@MirrorWeirdNews) May 12, 2022

Após nove meses que deu à luz, Thomas contou mais detalhes sobre o caso e disse que de fato teve uma surpresa uma vez que não sabia que estava grávida e em nenhum momento teve sintomas gestacionais. Ela ainda disse que tomava regularmente as suas pílulas anticoncepcionais.

“Eu não tinha ideia de que estava grávida até dar à luz. Foi uma descoberta muito louca e chocante. [...] Não senti nada de diferente. Eu só sabia que tinha ganhado um pouco de peso e obviamente estava muito chateada com isso, mas eu não achava que era uma gravidez porque não parecia uma”, contou Niomi ao The Mirror.

Sobre o dia do nascimento da filha, a jovem seguiu relatando: “Enviei uma mensagem de texto para minha mãe dizendo ‘estou com muito medo, algo está acontecendo comigo’. [...] Obviamente, foi realmente traumático e muito assustador, porque eu estava muito confusa sobre o que estava acontecendo, pois nunca havia sentido esse tipo de dor antes. [...] Eu tive uma vontade enorme de empurrar e então senti um alívio e pensei ‘ok, a dor passou’ e eu me virei e disse ‘Oh meu Deus, eu tive um bebê’”, finalizou.

Por fim, embora o susto e a surpresa, ambas foram levadas na época para o hospital e poucos dias depois liberadas sem nenhuma complicação.