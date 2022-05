Jovem compartilha o resultado desastroso de uma tatuagem feita durante as férias

Uma jovem revelou ter passado por uma experiência traumática durante uma viagem de férias em Bali. Segundo ela, uma tatuagem temporária feita com henna a deixou em apuros e com uma grave reação alérgica.

Conforme a publicação realizada pelo The Sun, a jovem, identificada como Millie T, fez uma postagem no TikTok compartilhando a situação inusitada pela qual passou durante suas recentes férias em Bali.

Depois de passar um dia curtindo a piscina com as amigas, Millie se encontrou com uma das jovens que comemorava o dia de seu aniversário fazendo uma massagem nos pés e uma tatuagem de henna.

“Fiquei pensando e cheguei a uma conclusão: ‘vou me juntar a você'. Eu disse a ela pouco antes de pedir por uma massagem nas pernas. Tudo ia bem, estávamos aproveitando nossa vida”, conta a jovem.

Decidida a curtir a viagem na companhia de seus amigos, Millie optou por também fazer uma tatuagem de henna. Ela só não esperava que o desenho a levaria a passar por alguns problemas.

O resultado foi pior do que ela imaginava

Para registrar a viagem de forma temporária em seu corpo, a jovem decidiu optar por uma tatuagem de henna representando a lua em seis fases diferentes ao longo de sua coluna.

No entanto, as imagens enviadas como referência ficaram incrivelmente distantes do resultado obtido por ela. Ao invés de pequenas e delicadas luas ela recebeu formas “estranhas” que ficaram completamente distantes do esperado por ela.

“Fiquei mortificada e a beira das lágrimas”, conta a jovem que, para piorar sua situação, descobriu na mesma noite ter desenvolvido uma reação alérgica ao produto utilizado para fazer a tatuagem.

Leia também: Ela fez uma tatuagem em homenagem a um cantor e o resultado ficou irreconhecível

Ao perceber a situação do desenho em suas costas, a jovem e seus amigos tentaram remover a henna com óleo para bebê, mas as coisas pioraram a medida que ela começou a apresentar sinais de ser alérgica a henna.

“Tenho queimaduras químicas de segundo grau nas costas”, revelou a jovem que descobriu também ter sido furtada durante a realização do desenho.

Rapidamente, outros usuários da rede social comentaram o vídeo publicado por ela: “Passou de féria dos sonhos para um pesadelo em questão de minutos”, disse um seguidor.