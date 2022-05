Homem é ‘arremessado’ ao ar com motosserra ao tentar cortar árvore; por pouco não caiu de grande altura

Homem é ‘arremessado’ ao ar com motosserra ao tentar cortar árvore Reprodução

Um vídeo compartilhado na internet mostrou o momento em que Enrique Jiménez, um homem que trabalhava como jardineiro em uma residência na Costa Rica, por pouco não sofreu um acidente grave ou até mesmo fatal.

Ao analisar a gravação, que se tornou viral, é possível ver que Jiménez está em cima de uma escada, preso por um arnês — uma espécie de cinto de segurança — quando de repente um enorme pedaço do tronco se parte e faz com que ele se desequilibre.

O ponto que chama a atenção neste momento, além de Enrique ter ficado pendurado no ar, é que ao se desequilibrar, seu corpo faz movimentos bruscos com a motosserra, o que poderia resultar em um acidente ainda mais grave.

Homem conta detalhes de como foi este momento

Após escapar de um grave acidente, em entrevista, o jardineiro contou mais detalhes de como foi este momento. “A palmeira era muito alta, tínhamos alguns obstáculos embaixo do telhado, não dava para colocar um guindaste, era o único jeito, para poder cortar e não cair no telhado, tivemos que cortar ao meio e puxamos com o carro”, disse.

Sobre a queda do tronco, Enrique complementou seu relato dizendo que era algo previsível. “Todos nós que estávamos por perto sabíamos que ia estourar, eu sabia, mas não sabia que ia estourar com tanta força, e foi assim que aconteceu”.

Durante sua conversa, o homem disse ainda que o que salvou a sua vida neste momento foi o fato de contar com o arnês. E, embora o susto, ele terminou apenas com alguns arranhões nas costas e em um dos dedos e resolveu seguir trabalhando.

“Naquele momento não se pensa em nada, só pensei em voltar para a escada, aliás já na segunda parte vim como se estivesse a cavalo para agarrar a escada de uma vez, mas sabíamos o que estávamos fazendo”, relatou.

Veja abaixo o registro que repercutiu. (Caso não consiga visualizá-lo, não se preocupe e basta que acesse o link).