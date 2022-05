Chá revelação sai do controle e família precisa deixar o local rapidamente

Um momento de comemoração rapidamente ganhou contornos dramáticos depois que um canhão de fumaça utilizado para a revelação de gênero acabou saindo do controle. O momento em que o chá revelação é encerrado foi registrado por uma das convidadas e compartilhado nas redes sociais.

Conforme a publicação realizada pelo The Mirror, Mandy Morgan-Smith estava celebrando a marca de 17 semanas de gestação quando realizou a celebração para revelar se espera por uma menina ou por um menino.

No entanto, o momento acabou de forma inesperada depois que as bombas de fumaça utilizadas para revelar o gênero do bebê acabaram saindo do controle e preenchendo o espaço da festa com uma espeça fumaça rosa.

Devido ao cheiro forte da fumaça, os familiares e convidados da festa precisaram deixar o local às pressas e relataram ter “dificuldades para respirar”.

As imagens do momento mostram Mandy e sua filha de 3 anos utilizando dois canhões de fumaça para revelar o gênero do bebê. No entanto, após alguns aplausos, a situação vai da alegria ao desespero com familiares correndo e gritando para deixar o local, que foi completamente tomado pela fumaça rosa.

Eles precisaram deixar o local rapidamente

A gravação foi feita pela mãe de Mandy, Tammy Smith. No registro é possível ouvi-la dizer: “Não consigo respirar”, enquanto conta com a ajuda de seu outro filho para tirar as crianças do trampolim e colocá-las em segurança dentro da casa.

Segundo Mandy, foram usadas duas bombas de fumaça na celebração, mas ela não tinha a menor ideia sobre a quantidade de fumaça que os canhões iriam proporcionar.

“No começo estava tudo como planejado. Me emocionei por ser outra menina mas logo percebi que não conseguia respirar por causa da fumaça. Não parava de sair fumaça e ficava cada vez pior, achei que ia morrer. A fumaça tomou nosso jardim, o do nosso vizinho e os 3 andares de nossa casa”, conta a jovem mãe.

“É um cheiro estranho e forte, nada agradável. Apesar disso, foi uma ótima lembrança e é ótimo saber que fiz todos darem risada. Mal posso esperar para mostrar esse registro para minha filha”, finaliza a mulher.