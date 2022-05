Adolescente é ‘aplaudida’ por não levar irmã deficiente para uma festa

Um relato de uma adolescente no Reddit ganhou a atenção de alguns internautas após ela falar sobre um episódio no qual se negou a levar sua irmã deficiente a uma festa. A garota, de 16 anos, relatou que sua irmã, de 15, gosta muito dela e está constantemente a seguindo para todo lugar que vai.

“Minha irmã é deficiente a ponto de não poder viver com ela e sempre precisará de alguém para cuidar. Ela realmente gosta de mim, e está constantemente me seguindo. No geral se sente muito co-dependente”, escreveu e jovem nesta quarta-feira (11).

A garota contou que às vezes gostaria de um tempo só para ela, sair com amigos e fazer suas coisas, mas os pais se recusam a deixar porque a irmã mais nova sempre chora de raiva.

“Meu quarto praticamente se tornou um quarto compartilhado neste momento, meus pais colocando uma cama extra no meu quarto, que ficou um pouco mais apertado”, contou.

De acordo com o relato, a adolescente gosta de sair com sua irmã, mas ultimamente está cansada de fazer o papel de cuidadora.

A festa

A adolescente relatou que um de seus amigos decidiu fazer uma pequena festa para pessoas íntimas e ela recebeu o convite. Sua família permitiu que ela fosse e aparentemente estava tudo bem até que percebeu uma coisa.

“Percebi que minha meia-irmã estava vestida como se fosse sair para alguma ocasião e estava perto da porta da frente com minha madrasta. Fiquei confuso no começo, mas depois meio que tudo fez sentido”, escreveu ela.

A jovem falou que seus pais esperavam que ela levasse a meia-irmã para a festa, contudo se recusou. Como consequência, a menina ficou de castigo até pedir desculpas.

“Meu pai e minha madrasta estão chateados, e agora eu sinto que eu poderia ter engolido tudo e me sentido uma porcaria no geral, mas uma parte de mim sente que eu estava certa”, finalizou.

Apoio no Reddit

Um comentário de apoio à jovem recebeu mais de mil votos ao dizer que ela não tomou a atitude errada.

“Vou escrever sem rodeios aqui. Você está sendo obrigada a desistir de sua vida para que seu pai possa obter um pouco. É ótimo que você tente apoiá-la, mas eles não podem pressioná-la assim. Isso foi jogado em você sem escolha do seu lado”, registrou o redditor.

Outros usuários comentaram sobre a irmã mais nova não ter sido convidada, então não faria teria sentido ela comparecer na festa.

Internautas nos comentários até mesmo se preocuparam com a forma pela qual a garota está sendo tratada pelos pais, tomando uma responsabilidade para agradá-los.

“Eles estão usando você como babá para que eles tenham uma folga e não tenham que trabalhar de verdade para que ela se socialize com outras crianças que não são você. Você é conveniente porque você está bem ali. Não há necessidade de transporte ou apresentações e tal. Você também precisa ser capaz de fazer coisas adolescentes regulares e se divertir com seus próprios amigos. Você só é adolescente uma vez e deve poder sair apenas com seus amigos”, registrou outro usuário do fórum.