Vídeo mostram forte terremoto de 6,8 no norte do Chile; Os quadros não paravam no lugar

Vídeo mostram forte terremoto de 6,8 no norte do Chile Reprodução - Twitter

Embora a maioria dos chilenos estejam acostumados com terremotos, isso porque trata-se de uma zona bastante sísmica, vídeos compartilhados nas redes mostraram um forte terremoto que aconteceu na tarde de ontem (10) na parte norte do país e que foi sentido com maior impacto nas regiões de Arica-Parinacota e Atacama.

De acordo com detalhes compartilhados pelo Centro Sismológico Nacional (CSN), o episódio teve seu epicentro a 69 km de Socaire, na região de Antofagasta, e uma profundidade de 248 km.

Nas redes, diversos internautas compartilharam registros de como tudo aconteceu.

Alcance a grabar la onda S me asusté un poquito 🤭 #Sismo #socaire pic.twitter.com/FZj8IAJik4 — Claudia Fabiola 🌹🇨🇱 (@clasalga) May 10, 2022

#Antofagasta #Temblor asi se movió la cosa en un piso 22 mi gente. pic.twitter.com/tgIfTjG3wG — denisse soledad (@denisse_soledad) May 10, 2022

