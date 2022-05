TikToker relata terrível experiência após preenchimento labial

Alguns procedimentos de beleza tem se tornado cada vez mais comuns nos últimos anos, dentre eles o preenchimento labial, que consiste na aplicação de ácido hialurônico que preenche o interior dos lábios. A intervenção é considerada minimamente invasiva e não necessita que o paciente vá a um centro cirúrgico para a realização, podendo ser realizado em clínicas de estética e até mesmo odontológicas.

Uma TikToker britânica dividiu com seus seguidores uma terrível experiência que teve após realizar o procedimento. Segundo ela mesma, ela não seguiu as orientações do profissional de estética que fez seu procedimento e consumiu bebida alcoólica após a intervenção nos lábios.

O vídeo de Kayleigh Cunningham (@kayleighcunningham10) viralizou na rede social e já foi visto 1,3 milhão de vezes. “Naquela vez bebi duas garrafas de vinho poucas horas depois de fazer preenchimento nos lábios”, descreve a TikToker.

Em seguida, ela mostra seus lábios extremamente inchados, quase o dobro do tamanho normal. “Não recomendo”, diz o título do vídeo.

O problema é que o álcool pode causar sérios problemas se ingerido após esse procedimento. De acordo com o jornal The Sun, além do inchaço, bebidas alcoólicas podem causar feridas na área da punção, reações alérgicas ou até fazer com que o preenchimento labial não dure muito, pois as moléculas de ácido hialurônico tendem a se romper quando entram em contato com álcool.

A verdade é que, antes de se submeterem a um tratamento deste tipo, especialistas explicam que não se deve beber álcool durante pelo menos 24 horas depois. Mas Kayleigh admite que não prestou atenção nesta recomendação.

Alguns seguidores da TikToker relataram ter passado por experiências semelhantes. Um deles assegurou que “Tomei alguns drinques depois de um procedimento embaixo do olho e fiquei com um olho roxo. Lição aprendida”. Enquanto outro escreveu que a mesma coisa aconteceu com Kayleigh e um terceiro confessou que seus lábios “ficaram roxos”.