Nome de bebê é criticado por familiares deixando a mãe da criança decepcionada

Uma mãe ficou completamente decepcionada após ver a reação de seus familiares ao nome escolhido por ela para seu filho.

Segundo seu relato, postado no fórum Mumsnet, os parentes afirmaram que a escolha faz com que eles se lembrem de pessoas “envolvidas em atividades criminosas”.

Conforme a publicação feita pelo The Mirror, a mulher contou: “Estou grávida de 30 semanas do meu segundo filho. Minha família está decepcionada de forma clara pois todos esperavam por uma menina e não esconderam esse fato”.

“Depois de um bom tempo conversando, eu e meu companheiro decidimos chamar nosso filho de Reggie, mas guardamos a escolha somente para nós até estarmos certos disso”, conta.

Segundo ela, o nome não é muito querido pela maioria das famílias, mas ela não esperava que sua família levasse a opinião a extremos. “Eles disseram que é um nome de pessoas envolvidas com o crime e afirmaram que não posso chamar meu filho dessa forma”.

Ela ficou desapontada com a reação da família

Em sua postagem a mulher conta que a reação de seus familiares a está fazendo reconsiderar certas atividades em família, como por exemplo o aniversário de um de seus irmãos.

“Deveria ir na festa de aniversário do meu irmão amanhã, mas eu não estou com vontade de ir porque sei que vão falar sobre a questão da escolha do nome”.

Após compartilhar sua história, diversas pessoas se sensibilizaram com a situação da mulher e decidira deixar suas mensagens de apoio e a opinião sobre como lidar com isso.

“É por isso que não devemos revelar o nome do bebê às pessoas antes de seu nascimento. Você apenas criou problemas desnecessários. As pessoas tendem a ter reações negativas se você adiantar esse anúncio, mas tudo melhora quando elas descobrem após o nascimento”, disse um usuário da plataforma.

“Amei o nome Reggie! Ignore todos eles. Parabéns pelo bebê”, comentou outro.