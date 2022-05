Mulher revela a filhos que marido faz xixi na cama após ele se recusar a usar fraldas; entenda

Nesta terça-feira (10) um relato ganhou rápida notoriedade no Reddit, após mulher contar que revelou a seus filhos que seu marido faz xixi na cama. Ela revelou já não aguentar mais a rotina de limpeza dos lençóis. A história chegou a quase 30 mil interações em algumas horas.

“Meu marido estava no hospital por alguns problemas de saúde. Depois que ele saiu, começou a molhar a cama todas as noites. Conversamos com o médico sobre isso e ele nos deu remédios, mas demorou. Então sugeriram que meu marido usasse fraldas para adultos temporariamente”, iniciou o desabafo.

Segundo a moça, seu marido se recusou a usar as fraldas solicitadas. Desde então, a mulher tem limpado os lençóis toda vez que o homem faz xixi na cama.

No relato, a mulher afirmou estar cansada dessa situação, pois seu marido continuou molhando a cama sem considerar o uso das fraldas. Contudo, certo dia ela se revoltou.

Se você está gostando deste texto, é provável que também se interesse por: “Após comentário absurdo de marido, mulher diz que não irá mais cozinhar para ele e internet reage”

De acordo com o relato, o dia anterior ao desabafo foi a gota d’água. A moça viu seu marido fazer xixi na cama novamente e se estressou. Apesar de reclamar, o homem não a escutou e continuou olhando para a parede. Logo após, os filhos do casal ouviram o barulho e questionaram o que estava acontecendo.

A revelação às crianças

“Mostrei a eles o estado em que a cama e os lençóis estavam e disse: ‘Veja, seu pai fica molhando a cama e faz birra quando pedem para usar fralda’. Eles olharam e meu marido pareceu chocado. Ele os fez sair da sala e disse que eu não deveria ter feito isso”, escreveu.

Em sua defesa, a mulher disse que não achava justo quando suas crianças a acusavam de gritar com o pai sem estarem cientes do motivo.

“Ele [o marido] disse que eu o humilhei na frente de seus filhos e o fiz se sentir terrível. Eu falei que ele pode ficar menos envergonhado e se sentir menos terrível quando parar de fazer xixi na cama como se fosse uma criança”, contou ela.

A moça falou que seu marido começou a chorar naquele momento, dizendo que ela estava sendo cruel com ele em uma fase delicada de sua saúde.

“Minha irmã me visitou e quando eu desabafei com ela sobre isso, fui compreendida, porém colocada como errada por envolver as crianças. Estou me sentindo em conflito sobre se fiz a coisa certa, talvez para fazê-lo entender como isso está me afetando também”, finalizou ela.

Siga e compartilhe

Você gostou deste conteúdo? Então siga a NOVA MULHER nas redes sociais para acompanhar mais novidades e ter acesso a publicações exclusivas: estamos no Twitter, no Instagram e no Facebook.

Aproveite e compartilhe os nossos textos. Seu apoio ajuda a manter este site 100% gratuito. Cada contribuição é muito valiosa para o trabalho da nossa equipe de redatores e jornalistas.