Mulher faltou ao trabalho com atestado médico, mas foi vista em eventos nas redes e acabou demitida

Uma funcionária de uma empresa de telemarketing apresentou um atestado médico solicitando afastamento do trabalho por depressão, mas foi flagrada pelo RH da empresa em fotos nas redes sociais participando de eventos e acabou sendo demitida por justa causa, em Belo Horizonte.

Ela entrou na Justiça afirmando que recebeu o comunicado de dispensa por justa causa, mas sem ser informada dos motivos da demissão. Ela alegou que estava gozando de licença médica e tinha estabilidade provisória por ser líder sindical. Por isso, ela reivindicava a reversão da justa causa, a reintegração ao trabalho e uma indenização da empresa, mas teve todos seus pedidos negados pelo Tribunal Regional do Trabalho (TRT) de Minas Gerais, em segunda instância.

À Justiça, a empresa afirmou que a dispensa foi motivada por incontinência de conduta e mau procedimento. Os advogados também alegaram que a própria ex-funcionária publicou fotos de sua participação em eventos no estado de São Paulo durante o período de licença médica.

A juíza Maria Cristina Diniz Caixeta disse que as fotos da ex-funcionária nas redes sociais não revelam “estado abatido da trabalhadora” e que houve quebra de confiança entre as partes, justificando a ruptura do contrato de trabalho.

“Nestes casos, não há que se cogitar medidas pedagógicas, nem tampouco importa o período anterior de prestação de serviço do empregado. A ocorrência de uma única falta dessa gravidade é bastante para ensejar a dispensa por justa causa, grave o suficiente para romper a fidúcia, essencial à manutenção do vínculo empregatício”, disse a juíza em seu parecer.

Como a decisão é de segunda instância, o caso foi arquivado e não há mais chance de recorrer.

