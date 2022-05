MSI 2022: Segundo dia de torneio tem partidas surpreendentes

As partidas do segundo dia do MSI 2022 chegaram ao fim e trouxeram resultados inesperados. Teve atropelo da T1, G2 invicta pelo grupo 3 e uma amarga derrota da RED Canids Kalunga para a Istanbul Wildcats.

O dia começou com as partidas do grupo C, e sem muitas surpresas. A G2 se mostrou superior a Evil Geniuses e segue na primeira colocação do grupo com um placar de 2 vitórias. Na disputa entre Evil Geniuses e ORDER, quem levou a melhor foi a EG.

Enquanto isso, pelo grupo A, a T1, equipe de “Faker”, mostrou o motivo pelo qual impõe respeito aos seus adversários e passou atropelando a Team Aze. Com uma vitória sólida e um desempenho impressionante de seu jogador da rota do meio, a T1 permanece invicta na fase de grupos.

A terceira invicta da competição é a RNG, que disputa uma vaga na próxima etapa da competição no mesmo grupo que os brasileiros da RED Canids Kalunga. Jogando de forma intensa a equipe chinesa, atual campeã do torneio, deixou a PSG Talon amargando um placar de 0-2.

RED Canids Kalunga sofre a primeira derrota na competição

Em um dos últimos confrontos do dia, a RED Canids Kalunga enfrentou a Istanbul Wildcats em um jogo que fez os brasileiros prenderem a respiração.

Diferente da partida contra a PSG Talon em que os brasileiros mostraram um forte ritmo de jogo e tomaram decisões certeiras, o jogo de hoje contra a equipe turca foi extremamente pegado e definido nos detalhes.

Com um placar de ouro acirrado durante toda a partida, a Matilha chegou a dominar o jogo e abrir o caminho em direção a base do time adversário.

Leia também: MSI 2022: torneio internacional de League of Legends começa amanhã

No entanto, após uma iniciação errada a Wildcats conseguiu encaixar uma boa luta e eliminou todos os jogadores da equipe brasileira, ficando com o caminho livre para fechar o jogo.

A RED Canids Kalunga volta ao stage amanhã, às 8 da manhã, para enfrentar a RNG.