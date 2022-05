Lista de ‘lanches saudáveis’ enviadas pela escola da filha deixa mãe intrigada

Uma mãe decidiu pedir a opinião dos internautas após receber uma “estranha lista de lanches saudáveis” enviada pela escola de sua filha. Segundo ela, a lista continha alguns alimentos não muito comuns.

Conforme a publicação realizada pelo The Mirror, a mulher procurou o Mumsnet para compartilhar com outros pais a lista de lanches saudáveis encaminhadas pela escola.

“Na semana passada recebemos um comunicado da escola sugerindo alguns lanches saudáveis para as crianças levarem para comer no recreio. Acho que essa é uma situação complicada porque minha filha nem sempre sente fome durante o intervalo então eu preciso buscar por opções duráveis”, conta a mulher.

“Nesse ponto eu já começo a ter alguns problemas com certos itens da lista, como palitos de legumes e pastas tipo homus, iogurtes, bolachas e queijo. Todos os alimentos também devem ter baixo teor de gordura, o que eu não tenho o costume de comprar”.

A lista assustou a mãe

Em seu relato, a mulher continua contado que as demais sugestões feitas pela escola também são difíceis de considerar. " Eles também sugeriram salada de frutas e proibiram o envio de alimentos como nozes. As demais sugestões são bem estranhas como torradas, bolinhos e pães”.

A mãe conta que a lista foi enviada depois que uma “pequena lanchonete” de alimentos saudáveis disponível na escola fechou por conta do Covid.

“Sugeri que os pais pagassem antecipadamente pelos lanches de frutas e vegetais, da mesma forma que fazemos com as crianças menores, mas a escola disse que isso não é algo prático”, informa a mãe.

Ela então pediu aos demais usuários do fórum se eles possuem alguma sugestão sobre quais tipos de lanche enviar para as crianças durante os dias de aula. “Aprecio a preocupação da escola, mas mesmo tendo alguns lanches não muito saudáveis minha filha está com sua saúde em dia e o peso dentro do esperado”.

Para muitos usuários, a lista enviada pela escola realmente foi um pouco “exagerada”. “São sugestões impraticáveis e praticamente refeições completas para crianças. Bolachas e queijo eram meu almoço nessa idade”.

“Como eles esperam que crianças comam cenouras com homus durante o intervalo? Eu me pergunto se essas pessoas realmente tem experiência com crianças”, disse outro.