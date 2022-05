Jovem acusa pastor de abuso sexual após ritual para ‘expulsar demônios de seu corpo’

Após quase 2 anos, um pastor colombiano, de 37 anos, foi detido acusado de abusar sexualmente de uma jovem, 24. Ele afirmava que “iria expulsar demônios” do corpo da mulher através de um ritual e então teria cometido o crime.

Atenção: queremos reforçar que o seguinte texto pode conter detalhes sobre situações de violência sexual, o que pode despertar gatilhos emocionais. Portanto, recomendamos precaução antes de continuar com a leitura.

De acordo com detalhes compartilhados em uma publicação da Procuradoria da Colômbia no Twitter, o pastor, através de engano com a mulher e de doutrinas, conseguiu convencê-la a se submeter ao ritual.

Según se pudo establecer, con engaños sustentados en doctrinas de fe, el hombre supuestamente convenció a la víctima sobre la presencia de un espíritu maligno en su interior. pic.twitter.com/2JiuAUHn2V — Fiscalía Colombia (@FiscaliaCol) May 9, 2022

Sobre o dia em que o fato ocorreu, o homem de 37 anos, cuja identidade não foi revelada, começou com orações e um óleo e terminou violentando sexualmente a mulher.

O relatório da promotoria trouxe mais detalhes sobre o caso: “O arguido, aparentemente aproveitando-se da sua condição de guia espiritual, salientou que a única forma de eliminar tal presença seria através da aplicação de óleos e orações. Após a suposta sessão, o hoje acusado teria agredido sexualmente a mulher”.

Esta notícia também pode te interessar: Batmóvel enguiça e Batman de Floripa precisa chamar polícia para ajudar

El procesado, al parecer, aprovechando su condición de guía espiritual, señaló que la única manera de eliminar dicha presencia sería mediante la aplicación de aceites y rezos. Luego de la supuesta sesión, el hoy judicializado habría agredido sexualmente a la mujer. pic.twitter.com/2t5YRF7JHD — Fiscalía Colombia (@FiscaliaCol) May 9, 2022

Uma vez que a vítima realizou a denúncia, a polícia começou as investigações e embora o líder religioso tenha negado as acusações, um juiz determinou a sua detenção.

Agora, as autoridades competentes trabalham para confirmar se a jovem de 24 anos foi a única mulher supostamente agredida pelo pastor.

Não há detalhes adicionais sobre o caso até o momento.

+ APROVEITE A OPORTUNIDADE E SIGA LENDO TAMBÉM ESTAS NOTÍCIAS PUBLICADAS EM NOSSO SITE: