Batmóvel enguiça e Batman de Floripa precisa chamar polícia para ajudar

Motoristas que passavam pelo posto da Polícia Rodoviária Federal de Biguaçu, na Grande Florianópolis, na última sexta-feira se depararam com uma imagem no mínimo inusitada. Parado no posto, com o capô aberto, o Batmóvel tinha sua batera recarregada enquanto um Batman um tanto desconcertado aguardava ao lado o reparo do carro.

O super-herói em questão é o aposentado Renato Bilbao, de 54 anos, que faz trabalhos voluntários em creches, hospitais e orfanatos da cidade. Naquele dia fatídico, ele seguia pela BR-101 a caminho de São Bento do Sul, na região norte de Santa Catarina, quando o Batmóvel ficou sem bateria.

Por sorte, policiais federais pararam para ajudar o herói da DC a seguir viagem. Com um cabo de energia, fizeram uma ‘chupeta’ do carro da polícia para o Batmóvel, o suficiente para que a bateria do carro voltasse a carregar, e seguiu viagem.

Em sua conta no Instagram, @batmanfloripaoficial aproveitou para rir da situação.”Obra do Coringa?”, questionou em post. “A bronca agora deve sobrar para o Alfred, que não conferiu se estava tudo certo com o veículo antes do uso”, disse.

Renato começou a personificar o super-herói há cerca de 4 anos. Na época, ele trabalhava em uma empresa de eletricidade e passava o dia escalando as altas torres de energia, com alto risco de morte. “Como eu já tinha a máscara e o carro, ficou mais fácil”, comenta.