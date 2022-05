Vídeo mostra sucuri colocando curioso para correr; ‘ela vem em cima de mim, pra me dar o bote’

Mais uma vez um encontro com uma sucuri, também conhecida como anaconda, se tornou viral na Internet. De acordo com o portal ND Mais, as imagens foram gravadas em um sítio próximo ao Rio Piracanjuba, em Goiás.

Mesmo com a água mais turva do córrego, é possível ver a cobra grande deslizando pela água. Ela logo percebe a visita dos curiosos e, rapidamente nada até a margem em que eles estão.

“Olha o tamanho. E ela vem em cima de mim, pra me dar o bote. Olha ali de onde ela vem!”, disse o cinegrafista que, assustado, sai de perto do animal.

É importante recordar que as sucuris podem ser animais tranquilos quando não são importunadas e é mantida uma distância segura. Além disso, pois perseguir ou causar danos em espécimes da fauna silvestre, sem a devida permissão, licença ou autorização da autoridade competente, é crime.

O guia turístico e ambientalista Vilmar de Oliveira Teixeira, registra os animais imponentes há anos na região de Bonito, no sudoeste de Mato Grosso do Sul.

O sucuri que deixou seu canal famoso em 2022 foi apelidada carinhosamente de vovozona e é monitorada por Teixeira em diversas expedições, todas respeitando o espaço do animal. Até hoje, nunca aconteceu nenhum acidente.

“Meu objetivo é mostrar esse animal como forma de preservação e espero que gerações futuras possam presenciar esse bicho tão incrível da nossa natureza”, disse em entrevista ao G1 ao falar sobre o trabalho que desempenha.

As lembrar as fêmeas de sucuri são maiores que os machos e podem viver e crescer até os 30 anos, o que justifica o apelido de vovozona!

