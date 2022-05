Um aviso apocalíptico de um chamado viajante do tempo foi compartilhado por um usuário do TikTok que afirma ter um documento vazado para provar isso.

O usuário fornece informações assustadoras e desconcertantes sobre eventos que devem começar em breve, incluindo novas criaturas mortais chamadas stalkers sendo descobertas.

Kawhi Leonard, que também é conhecido como ‘thehiddengod1′, afirma no pequeno vídeo que a terra nos EUA se dividirá, como detalhado pelo site The Mirror.

Além de compartilhar imagens aterrorizantes relacionadas a cada evento, há datas específicas que as pessoas devem lembrar este ano entre julho e outubro.

Parece que o primeiro evento, que será chamado de grande divisão, acontecerá em 14 de julho e deve ser o maior terremoto da América de todos os tempos.

Então, em 9 de agosto, mais de dois milhões de pessoas desaparecerão misteriosamente antes que a nova criatura chamada stalkers surja em 3 de outubro.

Até agora, o vídeo recebeu mais de 450 mil curtidas e começa dizendo: “AVISO: um documento vazado de um viajante do tempo nos alertou para lembrar essas datas para 2022″.

Segundo o site, depois de ver os avisos assustadores para este ano, os usuários não perderam tempo em comentar com suas orações de esperança para o futuro da humanidade.

‘Viajante do tempo’ afirma em previsão preocupante que ‘apocalipse final’ está chegando em meses

Um escreveu: “Só Deus sabe o que vai acontecer, por favor, proteja-nos”.

Outros usuários brincaram que só acreditariam nas previsões se as vissem acontecer em um episódio de “Os Simpsons”.

Um usuário disse: “Mano depois de assistir a guerra infinita”.

Este não é o único ‘viajante do tempo’ que compartilhou informações do futuro nas mídias sociais.

Uma pessoa que afirma ser do ano de 2236, revelou que uma celebridade que fingiu sua morte fará um retorno em setembro deste ano.

Ainda de acordo com as informações, visto mais de 14 milhões de vezes, a pessoa no vídeo diz que vai provar que é legítima com outra previsão em breve.

