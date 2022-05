Especialistas britânicos alertaram sobre duas novas espécies de vermes assassinos que podem representar um risco para algumas espécies nativas de minhocas, bem como para o ecossistema do solo.

Esses vermes medem apenas cerca de 3 cm de comprimento, de acordo com informações do site The Mirror.

Mas, apesar de seu pequeno tamanho, acredita-se que possam ser um perigo para as espécies britânicas nas quais jardineiros e agricultores dependem.

Os platelmintos podem matar insetos comuns de jardim, incluindo caracóis e minhocas, pois os cientistas alertam que eles podem se tornar uma espécie invasora.

O Mirror relatou anteriormente como o comércio de plantas importadas já é responsável pela disseminação de mais de 10 espécies de platelmintos em todo o mundo a partir de sua Ásia nativa.

‘Verme assassino’ preocupa agricultores e especialistas alertam: ‘matar, mas não tocar’

A Royal Horticultural Society (RHS) disse que existem aproximadamente 17 espécies não nativas de vermes terrestres na Grã-Bretanha - quatro das quais são nativas.

Os platelmintos podem ser encontrados em “lugares sombreados e úmidos” na superfície do solo, por exemplo, sob vasos, recipientes, lonas e serapilheira.

Para os humanos, o verme pode provocar pequenas queimaduras, por isso é necessário utilizar luvas em caso de contato.

Ainda de acordo com as informações, a falta de minhocas que eles podem causar muitas vezes passa despercebida.

Lethal worm discovered in UK as gardeners warned to 'kill - but don't touch' https://t.co/yRseI8oeYL — LadyFluffyOrca GBRLDM #FBPE#Boycottpalmoil 🌻🇪🇺 (@weaniejeanie53) May 7, 2022

Texto com informações do site The Mirror