Pais fazem protesto com medo de ‘Clube Satânico’ em escola

Um grupo de pais e responsáveis de alunos de uma escola da Carolina do Norte, nos Estados Unidos, organizou uma manifestação na unidade de ensino contra o grupo conhecido como Templo Satânico. A iniciativa, que foi feita por meio de orações, tem por objetivo, segundo tais pessoas, impedir a instauração de um programa nomeado de “Clube de Satanás Depois da Escola”.

Em declaração, o organizador da oração coletiva, Tempe Moore, afirmou que a proposta é evitar que o programa seja implementado em qualquer unidade de ensino da região.

Segundo informações, o Satan After School Club [nome em inglês] reúne alunos de diferentes religiões em escolas públicas e tem como foco promover “educação autodirigida, apoiando os interesses intelectuais e criativos dos alunos”.

Outro escola já havia negado pedido de clube

Em seu portal, eles afirmam que a proposta não é converter alunos ao satanismo e reforçam que isso faz parte de uma atividade extracurricular:

“O After School Satan Clubs se concentra na livre investigação e no racionalismo, a base científica pela qual sabemos o que sabemos sobre o mundo ao nosso redor. Preferimos dar às crianças uma apreciação das maravilhas naturais ao seu redor, não um medo dos horrores eternos de outro mundo”

Além da repercussão com a escola na Carolina do Norte, outra unidade de ensino, desta vez na Pensilvânia, recusou a solicitação de formar parte do clube e por isso foi processada.

Mathew Kezhaya, que é advogado do Templo Satânico, afirmou que tal decisão viola a Primeira Emenda dos EUA e que foram orientados de que retirar a palavra “satanás” do nome do grupo poderia facilitar o processo.

