Mulher exige que a irmã mude a data do casamento caso queira sua presença

Uma mulher está completamente decepcionada com a postura de sua irmã que desconsiderou completamente a existência da sobrinha de apenas 4 meses. Segundo relato, a irmã, que deve se casar em breve, a deixou em apuros ao decidir que terá um casamento sem filhos.

Conforme a publicação realizada pelo The Mirror, a mulher decidiu compartilhar sua situação no Reddit, onde relatou ter sido convidada pela irmã para ser uma de suas madrinhas no casamento.

No entanto, a alegria do convite logo se tornou desespero. Ela descobriu que a irmã está planejando um “casamento sem crianças”, o que desconsidera totalmente o fato de que ela possui uma filha de recém-nascida.

Após algumas discussões, ela conta que disse a irmã que se a quisesse presente no casamento ela deveria ou alterar a data, ou permitir a presença da sobrinha na celebração.

“Ela ficou magoada, passou alguns dias sem falar comigo e depois veio me perguntando o motivo da minha atitude. Minha filha é amamentada a cada três horas e se recusa a pegar a mamadeira. Eu não tenho como deixá-la”.

A noiva não abriu mão de sua escolha

Segundo conta a mulher, sua irmã ainda tentou argumentar dizendo que a sobrinha “pegaria a mamadeira se ficasse com fome o suficiente para isso”.

“Nós tivemos mais algumas discussões e eu disse a ela que ou ela me deixava levar a bebê ou eu não iria. Eu afirmei que se ela quiser um casamento sem filhos e exigir minha presença, terá que reagendar a celebração”, conta a mulher.

Desde a discussão as duas irmãs não se falam, com a família tomando partido a favor da noiva. A situação se tornou ainda mais complicada uma vez que a filha mais velha da mulher tem um grau severo de autismo, sendo difícil conseguir profissionais preparados para cuidar da menina.

Apesar da situação, ela se sente mal por saber que até mesmo o filho da irmã não foi convidado para a celebração.

Os usuários do Reddit decidiram apoiá-la e afirmaram que se a noiva realmente quiser sua presença, deverá reconsiderar a presença de recém-nascidos.

“Embora um casamento sem crianças seja algo razoável, ela sabia que você teria um bebê. Ela não poderia abrir uma exceção para recém-nascidos? Não é como se eles fossem correr por toda a parte durante a celebração”, comentou uma pessoa.

“Dependendo de onde ela for se casar você pode verificar no hotel ou espaço se existe alguma babá disponível para te auxiliar com as crianças no local, sem precisar levá-las ao casamento”, sugeriu outra pessoa.