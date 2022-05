Mulher é acusada de ‘exposição indecente’ durante passeio com seu cão

Uma mulher ficou completamente indignada após ter sido acusada de “se expor” durante um passeio com seu cachorro. Segundo seu relato, um de seus vizinhos decidiu denunciá-la ao proprietário do apartamento após vê-la sair do local de pijamas.

Conforme a publicação realizada pelo The Mirror, a mulher decidiu compartilhar sua situação por meio de uma publicação no Reddit, onde revelou ter recebido uma mensagem grosseira do proprietário do apartamento que ela aluga.

Ela conta que foi denunciada por “exposição indecente” ao passear com o cachorro usando pijamas e um casaco, sem se preocupar em colocar um sutiã por baixo da roupa. A roupa consistia em “camisa e calça largas” com uma jaqueta por cima.

Em seu relato a mulher explica que normalmente encontra a namorada de seu vizinho quando sai para passear com seu cachorro no período da manhã, mas ao que tudo indica o último encontro entre as mulheres não foi muito agradável.

Ela recebeu mensagens grosseiras

Conforme conta a jovem, a namorada de seu vizinho fez “uma careta” ao encontrá-la e, provavelmente, foi a responsável pela denúncia.

“Esta manhã, depois de caminhar com meus cachorros, recebi duas mensagens do meu senhorio a respeito da roupa que usei para passear com os cachorros”.

“Um dos textos foi enviado para todos: ‘O verão está chegando, por favor, vista-se de forma adequada nas áreas comuns’. Enquanto outro foi somente para mim falando que alguém me denunciou por ‘exposição indecente’ e pedindo para eu compartilhar meu lado da história”, relata a mulher.

Leia também: Vizinhos entram em quintal para pendurar roupas sem autorização da proprietária

Perplexa, ela agora se questiona se realmente estava “tão exposta assim”, acreditando que a roupa estava ok para um rápido passeio de 10 minutos no parque ao lado de seu apartamento.

Para os usuários do Reddit, ela está certa em seu pensamento e a namorada do vizinho exagerou em suas atitudes: “Você usava camisa e calças, é aceitável para um homem e para uma mulher”.

“A escolha de usar sutiã é sua. Qualquer um que tente controlar isso é uma pessoa triste que precisar ter a própria vida para cuidar”, comentou outra pessoa.