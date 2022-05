Mãe se enfurece ao saber que o ex-marido está alimentando a filha com carne

Uma mãe revelou estar completamente furiosa com seu ex-marido depois de descobrir que ele decidiu inserir nuggets de frango do McDonald’s na dieta de sua filha de oito anos. Até então, o antigo casal havia optado por criar a menina em uma dieta vegana.

Conforme a publicação realizada pelo The Mirror, a mulher decidiu compartilhar sua história por meio de uma postagem feita no Reddit.

Em seu relato a mulher explica que se tornou vegana após se casar com o ex-companheiro uma vez que o homem seguia uma dieta baseada em vegetais e não gostava da ideia de ter produtos de origem animal dentro de sua casa.

Desta forma, ao terem sua primeira filha eles decidiram criar a menina dentro da mesma dieta e continuaram mantendo a decisão mesmo após a separação.

Porém, recentemente, a mãe da criança ficou surpresa ao descobrir que o ex-marido estava oferecendo à filha alimentos à base de carne como os nuggets de frango do McDonald’s.

“Nós éramos um casal vegano, sendo que eu aderi ao estilo de vida depois que fui morar junto com ele. Fui vegana durante a gravidez e criamos nossa filha dessa forma nos últimos oito anos”, conta a mulher.

“Ao buscá-la na casa do pai, ela me disse que estava faminta e eu lhe ofereci uma maçã, mas ela olhou para um McDonald’s que estava em nosso caminho e pediu pelos nuggets de frango”.

Segundo relato da mãe, após chegarem em casa a menina ficou furiosa por não conseguir os desejados nuggets e afirmou que a mulher “era uma mãe terrível pois o pai teria deixado ela comer o que quisesse”.

Ela ficou enfurecida por não ter sido comunicada

Em seu relato, a mulher conta que a filha ainda acordou magoada na manhã seguinte e perguntou se a mãe a “odiava” por ter comido frango.

Pensando em formas de acalmar a menina, a mulher tentou explicar que não estava brava por ela ter escolhido deixar a dieta vegana, mas sim por não ter sido informada da escolha.

“Passei o trajeto todo de casa para a escola tendo que reafirmar que não estava brava com ela, mas que estava surpresa por ela querer os nuggets”, conta.

“Por outro lado, estou furiosa com meu ex por não saber que nossa filha, até então vegana, estava comendo carne. Sinto que é algo que ele deveria ter me informado. Liguei pra ele depois de deixar nossa filha na escola e ele disse que não tinha me falado sobre isso por saber que eu ‘iria fazer um escândalo’”.

Apesar de estar feliz pela filha ter feito a própria escolha, a mãe reforça que gostaria de ter sido avisada pelo ex-marido assim que a escolha foi feita.

A mesma opinião foi compartilhada por diversos usuários do Reddit: “Não é certo que os pais não cooperem ao cuidar de uma criança. Isso deveria ter sido uma conversa entre vocês”, afirma um usuário da plataforma.

“Vocês concordaram em criar a filha como vegana, uma mudança dessas deveria se discutida com antecedência”, afirmou outro.