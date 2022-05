Após comentário absurdo de marido, mulher diz que não irá mais cozinhar para ele e internet reage

Após desabafar em seu perfil no Reddit, uma mulher chamou a atenção dos usuários do fórum devido a um episódio que passou na casa dos sogros após comentário do marido. Ao relatar o ocorrido na quinta-feira (5), a moça ganhou apoio nas redes sociais.

De acordo com o relato, o marido da moça não sabe cozinhar. Por esta razão, ela aprendeu a preparar suas refeições preferidas. Inclusive comentou que seu esposo a apoiava com elogios e incentivos.

A fala do marido

As coisas mudaram após um jantar na casa dos sogros. Depois de terminar sua refeição, a mulher se levantou da mesa para lavar as mãos e ouviu um comentário acidentalmente quando retornou. O sogro teria perguntado ao homem o porquê de ele comer com tanta gana.

“Meu marido disse que eu cozinho para ele, mas a comida que eu faço só pode ser dada a porcos, não a humanos. Fiquei magoada e muito ofendida”, desabafou a mulher.

Após ouvir a fala do esposo, ela comunicou que estava indo embora, pegou seus pertencentes e foi para casa.

“Ele voltou mais tarde dizendo que não era assim e que, mesmo que fosse, eu deveria estar feliz por ele ainda comer minha comida quando ainda ‘não está perfeita.’”, desabafou.

O homem então se hospedou na casa do pai por um tempo e disse que não voltaria enquanto ela não voltasse a cozinhar. “Ele pode ficar lá”, finalizou ela ao dizer que não voltará ao fogão tão cedo.

Respostas ao desabafo

A maioria dos usuários não gostaram da atitude do homem em relação a sua esposa ter que cozinhar, além de ouvir comentários como esses. Um dele escreveu o seguinte: “Certo, se aprender as receitas de sua família é tão fácil, ele deveria aprendê-las. Ele deveria aprender a fazer suas refeições favoritas também.”

Um usuário do Reddit comentou que o homem não merecia sua comida. “Dê a ele cascas de batatas como faria com um porco”, registrou.

“Não é?! Se ele sabe o que é tão perfeito para ele, nada o impede de tentar. E aquela parte sobre o desabafo sobre ferir seus sentimentos? Que ele se dane”, deixou outro internauta.

