Vizinhos entram em quintal para pendurar roupas sem autorização da proprietária

Uma mulher ficou completamente irritada após entrar em seu quintal e descobrir que os vizinhos decidiram estender as roupas em seu varal, sem sequer pedir sua autorização. Cansada da situação ela decidiu desabafar sobre o ocorrido e pediu ajuda sobre possíveis soluções.

Conforme a publicação realizada pelo The Mirror, a mulher foi até o fórum Mumsnet para compartilhar sua situação e pedir ajuda de outros usuários.

Ela explicou que tanto seu jardim quanto o do vizinho são em “plano aberto”, sem cercas de divisão entre eles, mas claramente formando jardins diferentes e que não tiveram problemas com isso até que, com a mudança de clima, os filhos do vizinho começaram a brincar no seu lado do jardim.

“Normalmente isso não me incomoda, mas comigo e meu marido trabalhando de casa nós tivemos alguns problemas. Apesar disso, tentamos entender a situação e deixamos passar”.

No entanto, ela afirmou que as coisas não ficaram restritas ao campo das brincadeiras.

Ela descobriu que os vizinhos estendiam roupas em seu jardim

Em seu relato, a mulher conta que certo dia, ao estender a roupa, se deparou com uma situação desagradável: “Quando fui estender minha roupa me deparei com meu vizinho estendendo as roupas dele no meu gramado. Fiquei espantada e fui falar com eles que garantiram sempre ter usado o espaço com a autorização do proprietário anterior, que não se importava”.

“Eu me importo e deixei claro isso. Ela não parou e então fomos obrigados a colocar uma cerca”, conta a mulher.

Aparentemente a cerca também não foi o bastante, pois ela afirma que os filhos de seus vizinhos quebraram a cerca e, após isso, os vizinhos voltaram a entrar em seu quintal para utilizar o varal e, não contentes, decidiram parafusar o varal na cerca nova assim que ela foi reparada.

“Será que estou exagerando? Eu estou sendo irracional por querer pedir a ela para remover os parafusos porque ela nem sequer pediu autorização para colocá-los lá e eu não os quero porque acrescentam peso extra a cerca?”, questionou a mulher.

Para os demais usuários do fórum, ela está correta em sua decisão. “Ela não tem direito legal em anexar qualquer equipamento a sua cerca. Você pode, e deve, pedir a ela para remover o varal”, comentou uma pessoa.

“Pessoalmente, eu cortaria o varal”, comentou uma segunda pessoa.