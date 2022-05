Vídeo mostra menina arrancando risadas na primeira comunhão depois de exagerar no vinho

Brynley Heidebrink, uma menina de sete anos, se tornou viral nas redes sociais, acumulando mais de 16 milhões de visualizações no TikTok nas últimas semanas.

Tudo comecou quando sua mae compartilhou um vídeo inusitado da cerimônia de primeira comunhão celebrada em 23 de abril em Brandon, no Canadá.

Nas imagens, é possível ver quando a criança recebe a hóstia consagrada e recebe o cálice do padre para beber um gole de vinho. No entanto, ela acabou consumindo mais do que deveria e a cena arrancou risadas dos presentes.

Ele agarrou a taça com determinação e parece que só parou de beber depois que acabou com o vinho.

De acordo com o portal 20 minutos, após o evento, a mãe conversou com a criança e que revelou não gostar do que bebeu, mas continuou fazendo sem saber o motivo.

A mãe confessa que quando viu o que estava acontecendo não pode conter a risada e acabou dizendo: “Oh meu Deus. Pare de beber” .

Veja as imagens: