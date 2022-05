Professora revela o nome mais inapropriado que já ouviu nas salas de aula

Uma professora viralizou na internet depois que sua filha publicou a reação que ela teve ao escutar o nome de um de seus alunos. Para a professora, o nome da estudante era completamente inapropriado.

A reação da professora foi postada por sua filha em um tópico do Reddit e rapidamente atraiu diversos usuários curiosos, conforme informa o The Mirror.

Com uma certa frequência os professores se deparam com nomes únicos, que possuem grafia ou pronuncia diferente dos nomes tradicionais. No entanto esta professora afirma ter encontrado uma criança com um nome completamente inapropriado e sua reação foi a prova disso.

Após localizar o nome em meio a lista de alunos, a ela imediatamente decidiu compartilhar a situação inusitada com sua filha, que foi a responsável por publicar o caso. Para a surpresa da professora e da filha, a aluna recebeu o nome de “Erótica”.

Ela se espantou ao ler o nome da aluna

Compartilhando a imagem da tela na qual sua mãe revela o nome da estudante, a jovem escreveu: “Minha mãe me enviou esse texto hoje. Este é definitivamente o pior nome que eu já vi”.

Na imagem, mostrando a troca de palavras entre mãe e filha, é possível perceber que a professora se espantou com o nome da aluna.

Perplexa, ela escreveu: “Tenho uma aluna com o nome de ‘Erótica’! Quem faria isso com o próprio filho?”, questiona a mulher ao que a filha responde: “Na sua escola? Não acredito que isso é real”.

Leia também: Nome de bebê ‘único’ deixa a tia da criança completamente espantada

Esclarecendo a situação, ela afirmou para os comentaristas que a mãe não é o tipo de pessoa que inventaria uma história como essa e que, por tal motivo, estava nutrindo esperanças de que o nome da criança tenha passado por algum tipo de erro de digitação.

Os demais usuários do Reddit comentaram a troca de mensagens entre mãe e filha: “O oficial que estava preenchendo a papelada de registro dessa criança deveria ter se recusado a colocar esse nome”, afirmou uma pessoa nos comentários.