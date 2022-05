Pais expulsam filha de casa por conta no OnlyFans

O OnlyFans é a plataforma do momento, centenas de homens e mulheres usam o site que paga por geração de conteúdo para ganhar dinheiro compartilhando conteúdo adulto na Internet. Mas, apesar do sucesso da plataforma, muita gente é contra o compartilhamento desse tipo de conteúdo.

Faith Lianne, uma jovem de 19 anos que queria largar os estudos para se dedicar exclusivamente ao seu perfil no OnlyFans, mas recebeu um ultimato dos pais: “ou você continua na universidade ou vai embora de casa”.

Ela aproveitou a opção de se dedicar em tempo integral para fazer upload de conteúdo para OnlyFans quando percebeu que poderia ganhar uma boa quantia de dinheiro e evitar as dívidas que os estudos universitários implicam.

“Tentei explicar para meus pais que ter um diploma não era mais equivalente a ter sucesso, diferente de quando eram jovens. Mas eles me deram um ultimato: continuar com meus estudos ou não viver mais sob o teto deles”, disse Lianne ao The New York Post.

A mãe da jovem justificou-se dizendo que seu grande medo era que não ter diploma não permitisse que a filha tivesse um bom emprego. “Achei que não teria um emprego melhor do que ser caixa em algum lugar, pois isso aconteceu comigo: eu não tive a oportunidade de ir para a universidade”.

Lianne disse que acabou deixando a casa de seus pais e indo morar com seu irmão, que aceitou sua nova carreira e se tornou seu empresário.

A decisão da jovem acabou se mostrando um sucesso: em pouco tempo ela conseguiu ter milhares de assinantes em seu canal no OnlyFans e disse que ganha mais de um milhão de dólares mensais.

“Comprei uma casa de $ 800 mil dólares, comprei acessórios da Rolex, YSL e Gucci e uma bolsa Louis Vuitton. Eu também gasto cerca de mil dólares por quinzena em roupas novas para fotos do Instagram ou OnlyFans. Eu nunca uso a mesma coisa duas vezes”, disse ela ao The New York Post.

Agora, seus pais aceitaram sua mudança de carreira, restabeleceram o relacionamento com a filha e até se mudaram com ela para sua nova casa. Agora é Lianne quem paga as contas.

“Eu amo que OnlyFans me permite ter esse estilo de vida. Meu plano é fazer desta minha principal forma de trabalho enquanto eu puder”, disse ela.