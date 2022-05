“Não é incesto, é atração genética sexual”, afirmam mãe e filho que assumiram relacionamento amoroso

Há alguns anos, a história de Ben Ford e Kim West repercutiu internacionalmente depois que mãe e filho assumiram um relacionamento amoroso. E, se você está por fora deste caso, queremos relembrar todos os detalhes e trazer também uma declaração que eles deram recentemente e que disseram que não acreditam que sua relação seja incestuosa.

O que é incesto?

Trata-se da relação sexual entre parentes, dentre determinadas classificações legais.

A história de mãe e filho

Kim, que estudava em uma universidade da Califórnia, Estados Unidos, engravidou aos 19 anos, e colocou o filho em adoção logo na primeira semana de nascimento. Então, logo após, ela se mudou e se estabeleceu no Reino Unido.

Embora inicialmente tenha dito que não queria saber nada de sua mãe biológica e com isso tenha seguido sua vida normalmente, se casando, etc, com o passar dos anos, Ben sentiu a necessidade de buscar respostas.

Em 2013, com a ajuda da agora ex-esposa, Ford, de 29 anos, resolveu procurar e conseguiu o contato da mãe.

Atração genética sexual

Após quase 30 anos, mãe e filho disseram que ao se conhecerem sentiram uma atração genética sexual, o que fez com que Ben terminasse seu casamento e fosse morar com West, que rapidamente se converteu em sua parceira amorosa.

Sobre a relação assumida por mãe e filho, recentemente, eles ressaltaram que: “Isso não é incesto, é atração sexual genética. Somos como duas gotas de água e estamos destinados a ficar juntos”, afirmaram.

