Mulher processa amiga após ser ‘demitida’ como madrinha dias antes do casamento

Uma mulher decidiu processar sua amiga depois que a mulher a cortou da celebração de seu casamento. Segundo ela, que deveria ser uma das madrinhas na ocasião, a noiva a dispensou de seu posto após ela fazer uma mudança radical em seu visual.

Conforme a publicação realizada pelo The Mirror, ela a mulher contou ter sido retirada da função de madrinha após seu corte de cabelo não se “encaixar nas especificações” da noiva.

Ela seguiu até o Reddit para compartilhar sua história com os demais usuários e explicar como tudo foi parar no tribunal.

A mulher conta que antes do casamento de sua amiga passou por problemas de saúde que a levaram a ter um aqueda intensa de cabelos. Por conta disso, ela tomou a difícil decisão de cortar o cabelo.

Sabendo que a mudança poderia impactar nos preparativos do casamento, ela avisou a noiva sobre sua decisão algumas semanas antes do casamento, mas não teve uma resposta até três dias antes da celebração quando, ao invés de apoio, recebeu duras críticas da noiva e um pedido para que ela não participasse da celebração.

Diante da atitude da noiva, ela enviou ao casal as notas gastas com os três trajes que seriam utilizados nos três dias de casamento, bem como os valores das alterações pagas por ela. Mas decidiu seguir ao tribunal após não ter qualquer tipo de retorno.

Ela foi acusada de ser egoísta

Em sua postagem, a mulher explica que além de ser removida da lista de convidados do casamento ela foi acusada de ser egoísta.

“Falaram que fui egoísta e inconsistente depois de ter passado semanas ajudando a planejar o chá de panela, depois de fazer diversas surpresas para ela e passar horas a ajudando com detalhes do casamento. Quando ela me pediu ajuda eu nunca me recusei a ajudar”, conta.

Recentemente, a mulher retornou a publicação para contar o desfecho da história: “A audiência aconteceu e nós duas tivemos a chance de compartilhar nossa versão. Eu esperei... esperei... e esperei e essa semana, quase 90 dias depois da audiência, recebi o resultado: GANHEI!”.

“Ela foi condenada a me reembolsar dos valores gastos com vestidos e sapatos. Não acho que ela vai apelar. Isso é o que eu precisava para fechar esse capítulo”.

A mulher ainda informou que está melhor de saúde e que seus cabelos estão voltando a crescer normalmente, deixando os demais usuários do Reddit felizes.

“Fico feliz por você. Em primeiro lugar, você teve que cortar o cabelo por motivos de saúde, e sua ‘amiga’ estava mais preocupada com estética do que com isso. Tenho certeza que ela poderia ter feito algo para te ajudar, mas ela simplesmente te expulsou. É justo você ter sido reembolsada”, comentou uma pessoa.

“Estou feliz que você tenha ganho e espero que seja pago o que ela te deve. Desejo o melhor para você e para sua saúde”, finalizou outrro.