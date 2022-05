Homem serve comida feita com gordura de porco para amigos vegetarianos

Um homem está tendo dificuldades de entender o motivo pelo qual seus amigos, vegetarianos, ficaram extremamente bravos após descobrirem que ele lhes serviu comida feita com gordura de porco.

Conforme a publicação realizada pelo The Mirror, ele foi até o Reddit para desabafar com os demais usuários da plataforma pois não achava que o fato de cozinhar com gordura de porco seria “significativo” para seus amigos.

Ele conta que sua melhor amiga e a família dela decidiram adotar o estilo de vida vegetariano há dois anos por motivos relacionados à saúde.

Como recentemente ele fez um jantar para comemorar um feriado mexicano, ele decidiu incluir no cardápio opções feitas com proteína vegetal para que os quatro vegetarianos presentes pudessem desfrutar do buffet de tacos.

No entanto, ele não sinalizou que o feijão preto, servido como acompanhamento, foi cozido com gordura de porco.

“Minha melhor amiga e sua família são vegetarianos há 2 anos. Isso foi algo decidido por questões de saúde e não por religião ou simpatia com a causa. Eles já seguiam hábitos saudáveis de alimentação e decidiram ir além ao pararem de consumir carne”, conta o homem.

Ele afirma sempre respeitar a opção de sua amiga

Como a presença da família em sua casa é costumeira, ele afirma tomar cuidado para sempre realizar jantares vegetarianos ou incluir boas opções vegetarianas para que eles possam aproveitar bem a refeição.

“Fiz um buffet de tacos porque seria uma opção fácil para ter algo vegetariano e boa qualidade e também agradar aos que comem carnes com os demais recheios. Um dos itens foi uma pasta de feijão preto e sempre cozinhei meu feijão com alguma carne para dar um sabor a mais. Hoje decidi não colocar a carne, mas usei um pouco de gordura de porco para refogar os temperos do feijão”.

“Sei que isso automaticamente tornou o feijão ‘não vegetariano’, já que havia algo de origem animal nele, mas imaginei que por ser algo tão pequeno não seria significativo, tendo como base o motivo pelo qual eles são vegetarianos. Em termos de saúde as gorduras animais e vegetais tem praticamente os mesmos valores e foi uma quantidade muito pequena em comparação com os demais ingredientes”, explica o homem.

Segundo ele, a situação toda complicou quando seus convidados perguntaram como o feijão foi preparado e rapidamente se enfureceram ao descobrir sobre a gordura de porco.

“Enquanto estávamos comendo um de meus amigos perguntou como fiz o feijão e eu expliquei, mas minha amiga estava por perto e me questionou sobre o uso da gordura. Eu ainda tentei explicar meu pensamento e tentei fazê-la ver que não foi algo feito de forma maldosa, mas ela ficou brava e eles se retiraram”.

Para os usuários do Reddit, ele deveria ter deixado claro sobre os componentes de todos os pratos uma vez que existiam pessoas com restrições alimentares no local. “Não importa o motivo, as pessoas precisam saber o que tem em sua comida e você os enganou de forma consciente. Não foi legal”.

“Não importa a razão de ser vegetariano, eu não como carne porque tenho ‘nojo’ e eu ficaria extremamente irritado se alguém achasse que eu ficaria ‘bem’ em saber que minha comida foi preparada com gordura de porco”, comentou outra pessoa.