‘Eu sou o rei do mundo’: ex-morador de rua Givaldo Alves passeia de lancha

Depois de alguns dias sumido de suas redes sociais, o ex-morador de rua Givaldo Alves postou um vídeo no TikTok onde aparece na proa de uma lancha com os braços abertos, como Leonardo Di Caprio em Titanic, ao som de “My Heart Will Go On”.

A última postagem de Givaldo em seu Instagram foi no sábado, em foto na qual aparece rezando na Catedral Metropolitana de São Sebastião, no Rio de Janeiro. Na descrição da imagem, o ex-morador de rua faz uma poesia concreta na qual usa como tema A Vida.

“Honre em vida. Perdoe em vida. Desfrute em vida. Agradeça em vida. Homenageie em vida. Ame enquanto há vida. Elogie enquanto há vida. Divirta enquanto há vida. Brinque enquanto há vida. Surpreenda enquanto há vida. De quase nada adianta honrarias diante da perda da vida.”

VIDA NORMAL

Em entrevista dada na última semana, a mulher flagrada com Givaldo em um carro fazendo sexo, em uma rua de Planaltina, disse que tudo que queria na vida era “ter uma vida normal”.

A entrevista foi dada ao programa Superpop, da Rede TV. “Muitas vezes me sinto nojo de mim, por isso eu preciso continuar meu tratamento, para ter coragem para seguir em frente”, disse Sandra Mara Fernandes.

Sandra foi diagnosticada com transtorno bipolar afetivo e mesmo após receber alta, após ficar vários dias internada, continua fazendo acompanhamento psicológico.

Ela disse que entrou com uma ação na Justiça solicitando que o ex-morador de rua não fale mais sobre ela em suas redes sociais.

“Ele me expôs e eu não aceito mais que ele abra a boca pra falar de mim, eu não aceito que ele acabe com a minha moral e eu tenho o direito de ser preservada”, disse.