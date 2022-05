Descubra o motivo pelo qual uma mãe se recusou a doar leite materno para a irmã

Uma mãe ficou perplexa depois que sua irmã pediu a ela um pouco de seu leite materno para um uso inusitado. Ela ainda foi chamada de “egoísta” quando se negou a acatar o pedido e doar parte de seu leite.

Conforme a publicação realizada pelo The Mirror, a mulher decidiu compartilhar sua situação por meio de uma postagem no Reddit.

Ela conta que está precisando retirar o leite materno ao menos 4 vezes todos os dias, e que a situação a faz sentir-se “estranha”, ao que ela compara com o sentimento de ser “uma vaca”.

Por conta desta situação ela acabou desenvolvendo um quadro de “aversão a amamentação”, fazendo com que a lactação a deixe em um estado de humor “alterado e negativo” além de deixá-la facilmente irritável. Fatores que contribuíram para sua reação negativa quando a irmã, grávida de seis meses, pediu a ela um pouco de leite materno.

A recusa gerou um atrito entre as irmãs

Em seu texto ela conta que a irmã teve alguns problemas para engravidar, mas após tratamentos e tentativas ela conseguiu e agora está no sexto mês de gestação de sua primeira filha.

“Ela está se preparando para a gravidez com a qual sonha há anos. Uma semana atrás ela me pediu um pouco do meu leite materno para fazer um sabonete para a bebê. Ela leu que isso seria uma forma benéfica de tratar a pele de um recém-nascido e está decidida a adotar essa prática por temer que a filha tenha os mesmos problemas de pele sensível que ela”.

“Ela me pediu a quantidade equivalente a duas refeições inteiras para o meu filho. Eu precisaria fazer duas sessões a mais de extração de leite para conseguir ajudá-la”, conta a mulher.

Depois de receber o pedido da irmã, ela esperou alguns dias para pensar na melhor forma de dizer para ela que não poderia atender ao seu pedido. Após a recusa, ela diz que a irmã ficou completamente furiosa e a está acusando de ser “egoísta”.

Sentindo-se mal por conta da situação, ela questionou os demais usuários da plataforma sobre a melhor forma de lidar com isso. “Se ela quiser fazer sabão de leite materno, ela que compre em algum lugar ou que use o próprio leite. Você não é uma vaca!”, comentou uma pessoa.

“Entendo que ela esperou muito para engravidar, mas ela está pedindo a você para priorizar a filha dela ao invés do seu. Não se sinta mal, sua saúde mental é mais importante que o sabonete do bebê dela”, finalizou outro comentário.