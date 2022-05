Com direito a chá de bebê e tatuagem: mulher finge estar grávida e rouba filho de amiga

A polícia argentina deteve recentemente Rosa Barreto, uma mulher de 42 anos, por roubar o bebê de sua amiga, María Esther. A criança tinha apenas 10 dias de nascida quando o caso ocorreu.

Em entrevista, a mãe da criança relatou que foi até o quarto do filho e percebeu que o bebê não estava. Ela chegou a acreditar que poderia se tratar de uma brincadeira de seus três filhos, mas logo confirmou que não, então, procurou a mãe, que poderia ter ido buscar a criança, mesmo que sem avisá-la, e logo mais uma vez se frustrou ao receber a notícia de que a avó não o tinha.

As suspeitas iniciais

No dia em que a criança desapareceu, usava um chapéu branco com manchas verdes, que foi um ponto-chave para desvendar parte do caso e isso porque um vizinho viu uma mulher com um bebê com estas descrições.

“Senhora, o chapéu do bebê caiu”, disse o vizinho. Então, a mulher respondeu, segundo o homem: “Não importa, eu vou para o hospital”.

Pouco tempo depois, a suspeita do homem se confirmou, uma vez que ele viu a foto do bebê.

O momento em que encontraram bebê

Após cerca de 4 horas depois de ter buscado a polícia, o bebê finalmente foi encontrado e estava na casa do irmão de Rosa. “Ela alegou que tinha dado à luz. Amadeo estava frio e todo sujo em um quarto. Depois de todo o caso, o bebê está bem e calmo, graças a Deus”, disse a verdadeira mãe da criança em entrevista.

Durante sua conversa, Esther acrescentou que Barreto havia planejado tudo e que depois de muito tempo sem vê-la, a amiga, quem conhecia há 16 anos, apareceu pouco tempo antes de ela dar à luz para pedir um favor.

“Na delegacia me disseram que ele me seguia há muito tempo. Ela apareceu depois de muitos anos na minha casa quando eu estava grávida de 7 meses e meio e voltou aos 8 para me pedir um favor”

Segundo a mãe que teve seu bebê roubado, a amiga queria um ultrassom para apresentar ao trabalho e ter uma justificativa para se ausentar. Na época do encontro, ela teria dito que estava grávida de 4 meses.

“Toquei sua barriga e a parabenizei. Ele disse à família que tinha oito meses, assim como eu”

María Esther não foi a única enganada

Com direito a chá de bebê e tatuagem: mulher finge estar grávida e rouba filho de amiga Reprodução

Levando a mentira há meses, Rosa chegou a participar de um chá de bebê organizado pela sogra. A polícia acredita que o namorado da mulher de 42 anos também foi enganado, uma vez que ele chegou a tatuar o nome do futuro filho, Ian,que não existia. “Ainda não temos elementos para deduzir que ele foi cúmplice do roubo. [...] Ainda não sabemos por que ela fez isso, talvez por ciúmes da amiga ou por algum conflito com o parceiro. Mas a verdade é que ela fez todos acreditarem que também estava grávida”, explicou um dos investigadores.

No momento da prisão, Rosa e seu irmão foram detidos, porém, ele acabou liberado, uma vez que a polícia entendeu que ela só teria trazido o recém-nascido para conhecer o “tio”.

Agora, após as prévias investigações e com a detenção de Barreto, a polícia, que encontrou o ultrassom cedido pela amiga e roupas de bebê, entre outros itens, conseguiu confirmar que a criança é filha de María e a devolveu à mãe.