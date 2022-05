TikToker imita tendência viral das influenciadoras e fica com o rosto manchado

Os “hacks de beleza” podem levar a resultados surpreendentes, mas também podem ter consequências ruins, como aconteceu com uma TikToker que acabou com o rosto todo manchado.

Abby Grocott, 32, decidiu tentar uma tendência que se tornou viral no TikTok: fazer sardas no rosto usando tinta para cobrir as raízes do cabelo, mas não teve os resultados mágicos que ela esperava.

Depois de borrifar o produto em todo o rosto, como sugeriu outro usuário da popular rede social de vídeos curtinhos, a mulher acabou com manchas marrons em todo o rosto.

“Espalhe por todo o seu rosto”, eles disseram, “vaporize por todo o seu rosto e isso lhe dará uma aparência natural de sardas. Parece que enfiei a cabeça na porra de uma chaminé”, disse a mulher no TikTok.

“Então não tentem isso, gente, porque claramente não funciona”, aconselhou Abby no vídeo.

A mulher garantiu que queria experimentar a dica de beleza depois de vê-la em vários vídeos no TikTok, onde influenciadores e influenciadores disseram que a usaram com sucesso e tiveram excelentes resultados para conseguir “sardas falsas que parecem naturais”.

“Pensei em tentar, já que vi várias pessoas fazendo isso”, disse Abby, de acordo com o The New York Post, mas as coisas claramente não saíram como o esperado.

“Quando o fiz, fiquei chocada. Eu precisava de vários lenços removedores de maquiagem para tirar a tinta”, disse a mulher.

Apesar de tudo, Abby aceitou com humor e até disse que aprendeu uma lição. “Olhando para trás agora, acho engraçado. Por que sempre tenho que tentar fazer essas coisas? Você nem sempre deve copiar o que vê na internet!”, disse ela.

Abby não é a única pessoa que teve resultados desastrosos ao tentar essa dica de beleza em particular. Aqui, no Metro World News, já contamos histórias de alguns deles, como o caso da Mia (@mi.g.3) que reclamou que o produto “queima” quando aplicado próximo aos olhos.