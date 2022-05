Sogra exige que seu vestido de noiva antigo seja utilizado pela nora

Uma noiva está se sentindo pressionada pela sogra após a mulher exigir que ela utilize seu antigo vestido de noiva para se casar. No entanto, o vestido passa bem longe do modelo ideal escolhido pela noiva.

Conforme a publicação realizada pelo The Mirror, a noiva compartilhou sua situação no Reddit, onde conta ter ficado “de coração partido” por acabar com as esperanças de sua sogra.

Segundo ela, a mãe de seu noivo esperava que ela se casasse usando seu vestido de noiva, já que é uma tradição familiar o repasse dos vestidos para as novas noivas da família.

Por outro lado, a noiva, que perdeu os pais precocemente, tem uma ideia muito precisa de como quer estar em seu grande dia, e não é nada parecido com o vestido vintage de sua sogra.

Sem conseguir achar algo de seu agrado, ela decidiu experimentar o vestido da sogra somente para ter certeza de que não era para ela.

Ela se sente mal por magoar a sogra

A noiva conta que o vestido da mulher é um modelo “horrível” e “desatualizado”, que a fez sentir-se como um “marshmallow cheio de babados”.

“Eu detestei completamente o vestido! Eu odeio isso de todas as formas possíveis, mas quando eu saí vestida com ele minha sogra ficou com os olhos cheios de lágrimas e disse que eu estava linda. Minha cunhada concordou e minha sogra me disse que estava feliz em saber que eu iria usar seu vestido”, conta a noiva.

Ela agora teme partir o coração da sogra ao dizer que não usará o vestido, mas conta com o apoio de seu noivo. Apesar disso, a mulher conta que a sogra é “uma senhora adorável” e que ela não quer partir seu coração.

Para os usuários do Reddit, ela precisa dizer a sogra que não usará o vestido, mas deve ter cuidado nas palavras. “Seja gentil e diga isso a ela. Você pode falar que não é o vestido que imaginou usar em seu casamento e agradecer a ela por te deixar fazer parte desta tradição”.

“Faça uma sessão de fotos usando o vestido dela, talvez algo mostrando as mulheres da família. Depois use o vestido que você deseja usar em seu casamento”, sugeriu outro.