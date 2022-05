Mulher participa do funeral de vizinho e logo depois aproveita situação para invadir casa do falecido

Uma mulher assistiu ao cortejo fúnebre de um vizinho de 65 anos e depois invadiu sua casa vazia para roubar.

Leanne Hunter, de 27 anos, roubou vários itens sentimentais, bem como 200 libras (cerca de R$ 1.250), sabendo que David Butler havia morrido, como detalhado pelo site The Mirror.

Hunter alegou incialmente que viu o cortejo fúnebre e que não teria entrado na casa vazia.

A promotora do caso disse: “É certo que ela sabia que o vizinho havia falecido e a propriedade estava vazia”.

“As camas de dois quartos foram viradas como se ela estivesse procurando coisas”.

Um vizinho viu pelo circuito interno de TV o momento em que Hunter entra na casa de mãos vazias, mas acaba saindo com uma sacola com os pertences,

A filha da vítima, Melanie Butler, confrontou a criminosa e pediu que os pertences fossem devolvidos, o que não teve efeito.

Hunter admitiu mais tarde, no entanto, que tirou os itens por “curiosidade”.

Hunter foi condenado por oito crimes anteriores entre 2007 e 2014, incluindo foi enviado para uma instituição para jovens infratores por 18 meses.

Ainda de acordo com as informações, Hunter foi condenada pelo novo crime a dois anos e quatro meses de prisão.

Texto com informações do site The Mirror